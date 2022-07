ProSiebenSat.1 verkauft US-Produktionsgeschäft der Red Arrow Studios an Peter Chernins The North Road Company

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Unterföhring (ots) - ProSiebenSat.1 verkauft US-Produktionsgeschäft der RedArrow Studios an Peter Chernins The North Road Company- Konzern fokussiert sich im Entertainment-Segment weiter konsequent auferfolgreiche lokale Programm-Strategie in der DACH-Region und verkauft dieUS-Produktionsfirmen, die nicht auf Synergien einzahlen- Die US-Produktionsfirmen Kinetic Content, Left/Right, 44 Blue, Half YardProductions und Dorsey Pictures werden an Peter Chernins The North RoadCompany verkauft- Europäisches Produktionsgeschäft bleibt wichtiger Bestandteil desEntertainment-Geschäfts und der Konzernstrategie- Der Transaktion liegt ein Firmenwert von 310 Mio US-Dollar(1) (293 Mio Euro)zugrunde; der Kaufpreis unterliegt üblichen Anpassungen und beträgt rund 200Mio US-Dollar (rund 189 Mio Euro)Unterföhring, 6. Juli 2022. Die ProSiebenSat.1 Group setzt ihre Strategie weiterkonsequent um und verkauft den US-amerikanischen Teil des Produktionsgeschäftsder Red Arrow Studios an Peter Chernins The North Road Company. Dies betrifftdie Firmen Kinetic Content, Left/Right, 44 Blue, Half Yard Productions undDorsey Pictures. The North Road Company wurde 2022 von Peter Chernin gegründetund ist ein globales Multi-Genre-Studio, das Film- und Fernsehinhalte in den USAund international produziert. Der Verkauf wurde bereits von den zuständigenKartellbehörden genehmigt und nun entsprechend vollzogen.Der Verkauf reflektiert die klare Ausrichtung des Entertainment-Geschäfts derProSiebenSat.1-Gruppe auf die Produktion von lokalen, relevanten Inhalten, dielive und on-demand über alle Plattformen im deutschsprachigen Raum verbreitetwerden. Für Kreativ-Ideen und die Produktion eigener Inhalte spielen dasdeutschsprachige Produktionsgeschäft der Redseven Entertainment sowie dieeuropäischen Produktionsunternehmen CPL Productions, Endor Productions, SnowmanProductions und July August eine wichtige Rolle. Sie leisten damit einen starkenBeitrag zur Programm-Strategie von ProSiebenSat.1. Auch das VertriebsgeschäftRed Arrow Studios International verbleibt im Konzern. Darüber hinaus hatProSiebenSat.1 vor Kurzem mit Cheerio Entertainment und Flat White Productionszwei neue Produktionsfirmen in Deutschland gegründet, um die eigenenProduktionskapazitäten im Entertainment-Segment für den deutschsprachigen Marktzu stärken. Zudem hatte sich die Gruppe 2019 an der Produktionsfirma PyjamaPictures beteiligt. Gleichzeitig bleibt auch Studio71 fester Bestandteil derKonzernstrategie: Die globale Digital-Media- und Entertainment-Companyadressiert insbesondere junge Zielgruppen mit ihren Video-Angeboten.