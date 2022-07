Element 29 Resources ( TSXV ECU / WKN A2QKKG ) macht den Weg frei für eine erste Kupferressource zu seinem Flor de Cobre-Projekt! Jüngste Bohrungen bestätigen abermals die historischen Werte, die zu der Liegenschaft in Peru verfügbar sind, was einen entscheidenden Schritt in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung zu dem vielversprechenden Kupferprojekt im Süden Perus bedeutet.

Alle Bohrlöcher durchschnitten, wie Element 29 erläuterte, eine subhorizontale, sekundäre Kupfersulfid-Anreicherungszone, die von Chalkosin dominiert wird und an der Basis von stark ausgelaugtem Porphyr- und siliklastischem Wirtsgestein liegt. Angereicherte Kupferoxide stellen eine kleinere Komponente der Anreicherungszone dar und befinden sich, sofern vorhanden, oberhalb der sekundären Kupfersulfid-Anreicherungszone. Die beste Mineralisierung befindet sich im Zentrum des Porphyr-Komplexes Candelaria, der durch eine starke Kalium-Alteration gekennzeichnet ist, die von einer Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration (Phyllit-Alteration) überlagert wird.

Auf jeden Fall, so die Company heute, hat dieses jetzt abgeschlossene Bohrprogramm die historischen Daten so akkurat bestätigt, dass sie als zuverlässig betrachtet werden können. Die Vererzung, auf die Element 29 mit seinen Kernbohrungen stieß, entsprach also der Mineralisierung, die in den historischen Bohrungen von Rio Amarillo und Phelps Dodge nachgewiesen wurde. Damit können die historischen Informationen in eine Datenbank der Bohrungen auf Flor de Cobre einbezogen werden, die zur Erstellung einer Ressourcenschätzung gemäß den Vorgaben des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum (CIM) verwendet werden kann!

Element 29s neuer CEO Steve Stakiw erklärte: „Diese jüngsten Bohrergebnisse von Flor de Cobre in Verbindung mit den zuvor veröffentlichten Ergebnissen belegen die Zuverlässigkeit der historischen Bohrdaten und bestätigen, dass sie einen Teil der Datenbank bilden können, die für unsere geplante Mineralressourcenschätzung verwendet werden wird, wodurch wir die CIM-Richtlinien für bewährte Verfahren erfüllen. Wir freuen uns auf unseren nächsten Schritt, nämlich die Durchführung dieser Mineralressourcenschätzung unter Einbeziehung aller verfügbaren Daten aus dem Candelaria-Teil des Projekts Flor de Cobre.“

Neben der Bestätigung der historischen Informationen mit Hilfe von neun Bohrlöchern (2.180 Meter Bohrlänge) führte Element 29 auch drei weitere Bohrungen (2.320 Meter) durch, mit denen man das Potenzial auf primäre, Kupfersulfidvererzung unterhalb des supergenen Anreicherungshorizonts in Tiefen von bis zu 500 Metern untersucht. Sollten diese Bohrungen erfolgreich sein und noch in die erste Ressourcenschätzung einbezogen werden können, besteht unserer Ansicht nach das Potenzial, dass die neue Ressourcenschätzung die historischen Werte noch übertrifft. (Was allerdings reine Spekulation unsererseits ist.) Die Ergebnisse dieser Bohrungen stehen noch aus, sollten aber in nicht allzu ferner Zukunft eintreffen und dann mehr Aufschluss geben.

Fazit: Angesichts der aktuell äußerst negativen Stimmung an den Aktienmärkten und der zuletzt auf Grund von Rezessionssorgen schwachen Entwicklung des Kupferpreises ist es verständlich, dass auch die Aktie von Element 29 stark unter Druck geraten ist. Allerdings läuft die fundamentale Entwicklung des Unternehmens unserer Meinung nach exakt konträr dazu, da Element 29 nun in absehbarer Zeit eine erste Ressource zu Flor de Cobre präsentieren können wird und ja auch für das zweite Projekt Elida noch 2022 eine erste Ressourcenschätzung folgen soll. Ja, Element 29 ist ein Explorer und als solcher schon eine inhärent riskante Spekulation, doch glauben wir, dass die Aktie vom aktuellen Niveau aus gerade angesichts der jüngsten Erfolge in Peru einiges an Aufholpotenzial hat. Wir bleiben auf jeden Fall dran.

