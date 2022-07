Am Krypto-Markt folgt eine Hiobsbotschaft auf die nächste: Die auf Kryptowährungskredite spezialisierte Bank Voyager Digital ist zahlungsunfähig. Die Krypto-Bank habe Gläubigerschutz in den USA beantragt, heißt es in einer Konzernmitteilung. Als Grund nannte Stephen Ehrlich, CEO von Voyager Digital, den Krypto-Crash sowie den Ausfall von Kreditzahlungen des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital.

