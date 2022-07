Nach den Kurskapriolen in der Datadog-Aktie im Zeitraum zwischen August 2021 und November letzten Jahres nach Ausbruch über die Hürde von 120,00 US-Dollar konnte der Wert auf 199,68 US-Dollar zulegen. Seither herrscht größerer Abgabedruck in der Aktie, hierbei fielen die Notierungen bis Ende Mai in den Bereich von 82,15 US-Dollar zurück. Genau an dieser Stelle wurde aber nur wenig später in Doppelboden aufgestellt, der nun auf seine positive Aktivierung wartet. Noch aber sind einige Hürden zu meistern, ehe ein längerfristiges Investment attraktiv wird.

Zentraler Widerstand bei 120 USD

Für einen erfolgreichen Abschluss des um 82,15 US-Dollar etablierten Bodens und eines anschließenden Kaufsignals sollte der Bereich um mindestens 120,00 US-Dollar bullisch gekreuzt werden. Nur in diesem Fall könnten die Hürden der letzten Monate überwunden werden und Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 141,76 US-Dollar freisetzen, weitere Ziele ließen sich darüber sogar um 160,00 US-Dollar für das Papier von Datadog ableiten. Auf der Unterseite wäre eine Fortsetzung der laufenden Korrektur unterhalb von 69,73 US-Dollar zu favorisieren, diesmal allerdings mit Abschlägen auf rund 50,00 Dollar.