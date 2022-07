Sperrfrist: 06.07.2022 15:00

Berlin (ots) - Die Anzahl der Unternehmensübernahmen und -nachfolgen im Handwerk

hat in 2021 gegenüber den Vorjahren deutlich zugenommen. Das ist ein Ergebnis

einer Sonderauswertung im Rahmen der jährlich erscheinenden Studie

"Nachfolgemonitor". Die Analyse des Nachfolgegeschehens im Handwerk wurde heute

(06.07.2022) auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München in

Anwesenheit von Handwerkspräsident-Präsident (ZDH) Hans Peter Wollseifer

präsentiert. Der Report erlaubt eine mehrjährige Rückschau und kommt damit zu

detaillierten Trendanalysen.





Der seit 2019 jährlich fortgeschriebene Nachfolgemonitor erfasst alleUnternehmenstransaktionen, bei denen eine deutsche Bürgschaftsbank in dieFinanzierung der Übernahme eingeschaltet war. Diese Daten werden jeweils für dasabgelaufene Jahr vom Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB)bereitgestellt. Der VDB ist die Interessenvertretung der 17 rechtlich undwirtschaftlich selbstständigen Bürgschaftsbanken undBeteiligungsgarantiegesellschaften in Deutschland, die ihren Standort in deneinzelnen Bundesländern haben. Zusätzliche Angaben seitens der CreditreformRating AG erlauben die Hintergrundbetrachtung der Käufer- und Verkäuferseite.Der Nachfolgemonitor wird von Prof. Dr. Holger Wassermann herausgegeben. Er isteiner der wissenschaftlichen Leiter des KCE Kompetenzcentrum fürEntrepreneurship und Mittelstand an der FOM Hochschule für Berufstätige undGeschäftsführer der Berliner M&A-Beratung INTAGUS GmbH. Die diesjährigeSonderauswertung zum Handwerk profitierte zudem durch die Mitarbeit von MichaelSchweickardt, der gegenwärtig als Mitarbeiter der Handwerkskammer Berlin einMasterstudium an der FOM Hochschule absolviert. Aus Anlass der IHM erfolgt dieVeröffentlichung der Handwerksanalyse im Vorgriff auf die Publikation derGesamtstudie "Nachfolgemonitor 2022", die für den 30. September vorgesehen ist.Vorteil für die Großen"Die auffälligste Tatsache ist der Trend zu immer größeren Transaktionen,"berichtet Professor Wassermann: "Der durchschnittliche Jahresumsatz derübernommenen Handwerksunternehmen steigt seit Jahren stetig an und liegtinzwischen deutlich über 2 Millionen Euro." Wassermann zufolge komme darin derimmer stärkere Wandel zu einem Käufermarkt bei der Unternehmensnachfolge zumAusdruck: "Ähnlich wie im Handwerk zunehmend die angestellten Fachkräfte fehlen,so besteht auch ein Mangel an Nachfolgeunternehmern. Interessenten schauen sichzahlreiche Firmen an, ehe sie sich für eine Übernahme entscheiden. Dabei fällt