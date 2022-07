CARDO SYSTEMS ERÖFFNET "CARDO SOUND LABS" FORSCHUNGSZENTRUM IN DEUTSCHLAND

Plano, Texas (ots/PRNewswire) - Cardo Systems hat im deutschen Straubing das

Forschungs- und Entwicklungszentrum "Cardo Sound Labs" eröffnet.



Hier werden ab sofort eigene Akustik-, Sprachverarbeitungs- und Soundlösungen

für die breite Palette an Powersport-, Outdoor- und professionellen

Kommunikationsgeräten entwickelt. Damit ist Cardo der einzige Anbieter in der

Branche, der über eine eigene Audio-Entwicklungsabteilung verfügt.



In den "Cardo Sound Labs" forscht ein erfahrenes Team von Wissenschaftlern, das

zusammen über 150 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Consumer-Audio-Branche

mitbringt. Es vereint Fachleute aus den Bereichen Ton, Physik, Elektronik,

Sprachverarbeitung und Maschinenbau sowie promovierte Ingenieure. In früheren

Tätigkeiten bei Harman, Samsung, Nokia, NXP und DSPG haben sie zusammengerechnet

mehr als 1550 Patente entwickelt.