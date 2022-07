Novavax Nuvaxovid(TM) COVID-19-Impfstoff in der Europäischen Union für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren unter Vorbehalt zugelassen

Gaithersburg, Md. (ots/PRNewswire) -



- Nuvaxovid(TM) COVID-19-Impfstoff ist die erste proteinbasierte Option für

Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in Europa



Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die

Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen

schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass die

Europäische Kommission (EK) die erweiterte bedingte Zulassung (CMA) des

Nuvaxovid(TM) (NVX-CoV2373) COVID-19-Impfstoffs in der Europäischen Union (EU)

für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren erteilt hat. Die Zulassung folgt

auf die positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Zulassung unseren Impfstoff NuvaxovidCOVID-19 für Jugendliche in der EU anbieten können", sagte Stanley C. Erck,Präsident und Chief Executive Officer von Novavax. "Unser proteinbasierterImpfstoff wurde mit einem innovativen Ansatz für die traditionelle Technologieentwickelt und hat seine Wirksamkeit und Sicherheit sowohl bei Jugendlichen alsauch bei Erwachsenen unter Beweis gestellt."Die Genehmigung basierte auf Daten aus der laufenden pädiatrischen Erweiterung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=355063422&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D3028641640%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fir.novavax.com%252F2022-02-10-Novavax-Announces-Positive-Results-of-COVID-19-Vaccine-in-Pediatric-Population-of-PREVENT-19-Phase-3-Clinical-Trial%26a%3Dpediatric%2Bexpansion&a=p%C3%A4diatrischen+Erweiterung) von PREVENT-19,einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie mit 2.247 Jugendlichen im Alter von12 bis 17 Jahren an 73 Standorten in den USA, zur Bewertung der Sicherheit,Wirksamkeit (Immunogenität) und Effektivität von Nuvaxovid. In der Studieerreichte Nuvaxovid den primären Wirksamkeitsendpunkt und zeigte eine klinischeWirksamkeit von insgesamt 80 % zu einem Zeitpunkt, als die Delta-Variante dervorherrschende zirkulierende SARS-CoV-2-Stamm in den USA war.Vorläufige Sicherheitsdaten aus der Studie zeigten, dass der Impfstoff imAllgemeinen gut verträglich ist. Ernsthafte und schwerwiegende unerwünschteEreignisse waren zahlenmäßig gering und hielten sich in den Impfstoff- undPlacebogruppen die Waage; sie wurden nicht als impfstoffbedingt angesehen. Dielokale und systemische Reaktogenität war nach der ersten und zweiten Dosis imAllgemeinen geringer als bei Erwachsenen oder ähnlich. Die am häufigstenbeobachteten Nebenwirkungen waren Empfindlichkeit/Schmerzen an derInjektionsstelle, Kopfschmerzen, Myalgie, Müdigkeit und Unwohlsein. Es gabkeinen Anstieg der Reaktogenität bei jüngeren (12 bis <15 Jahre alt)Jugendlichen im Vergleich zu älteren (15 bis <18 Jahre alt) Jugendlichen.Während des plazebokontrollierten Teils der Studie wurde kein Sicherheitssignalbeobachtet.Die Europäische Kommission erteilte die CMA für Nuvaxovid zur Prävention vonCovid-19 bei Personen ab 18 Jahren im Dezember 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=3937421902&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D697197056%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3490095-1%2526h%253D3782079808%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fir.novavax.com%25252F2021-12-20-European-Commission-Grants-Conditional-Marketing-Authorization-for-Novavax-COVID-19-Vaccine%2526a%253DDecember%26a%3DDecember%2B2021&a=Dezember+2021) . Zusätzlich zumerweiterten CMA der EG, hat https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=1763098881&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D3307428078%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fir.novavax.com%252F2022-03-22-Novavax-and-Serum-Institute-of-India-Announce-First-Emergency-Use-Authorization-of-Novavax-COVID-19-Vaccine-in-Adolescents-12-to-18-in-India%26a%3DIndia&a=Indien eineNotfallgenehmigung für die 12- bis 17-jährige Bevölkerung erteilt.Autorisierung in den USA.NVX-CoV2373 ist noch nicht für die Verwendung in den USA zugelassen und derHandelsname Nuvaxovid(TM) wurde noch nicht von der US Food and DrugAdministration genehmigt.Wichtige Sicherheitsinformationen- Nuvaxovid ist kontraindiziert bei Personen, die überempfindlich auf denWirkstoff oder einen der Hilfsstoffe reagieren.- Bei der Verabreichung von COVID-19 Impfstoffen wurden Fälle von Anaphylaxieberichtet. Im Falle einer anaphylaktischen Reaktion nach der Verabreichung desImpfstoffs sollte eine angemessene medizinische Behandlung und Überwachung zurVerfügung stehen. Eine genaue Beobachtung für mindestens 15 Minuten wirdempfohlen. Eine zweite Dosis des Impfstoffs sollte nicht an Personenverabreicht werden, die bei der ersten Dosis von NVX-CoV2373 eine Anaphylaxieerlitten haben.- Angstbedingte Reaktionen, einschließlich vasovagaler Reaktionen (Synkope),Hyperventilation oder stressbedingte Reaktionen können in Verbindung mit derImpfung als psychogene Reaktion auf die Injektion auftreten. Es ist wichtig,dass Vorsichtsmaßnahmen vorhanden sind, um Verletzungen durch Ohnmacht zuvermeiden.- Bei Personen, die an einer akuten schweren fieberhaften Krankheit oder akutenInfektion leiden, sollte die Impfung aufgeschoben werden. Das Vorhandenseineiner leichten Infektion und/oder von leichtem Fieber sollte die Impfung nichtverzögern.- Nuvaxovid sollte Personen, die eine Antikoagulanzientherapie erhalten, oderPersonen mit Thrombozytopenie oder einer anderen Gerinnungsstörung (wieHämophilie) nur mit Vorsicht verabreicht werden, da bei diesen Personen nachintramuskulärer Verabreichung Blutungen oder Blutergüsse auftreten können.- Die Wirksamkeit von Nuvaxovid kann bei immunsupprimierten Personen niedrigersein.- Die Verabreichung von NVX-CoV2373 in der Schwangerschaft sollte nur inBetracht gezogen werden, wenn der potenzielle Nutzen die möglichen Risiken fürMutter und Fötus überwiegt.- Die Nebenwirkungen von Nuvaxovid können vorübergehend die Verkehrstüchtigkeitoder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen.- Ein vollständiger Schutz besteht möglicherweise erst sieben Tage nach derzweiten Dosis. Wie bei allen Impfstoffen kann die Impfung mit Nuvaxovid nichtalle Impfstoffempfänger schützen.- Die häufigsten unerwünschten Wirkungen, die während der klinischen Studienbeobachtet wurden, waren Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen, Myalgie,Arthralgie, Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit und Unwohlsein.Weitere Informationen zu Nuvaxovid finden Sie auf den folgenden Websites:- Europäischen Arzneimittel-Agentur (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=3424131163&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D1662690841%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3490095-1%2526h%253D1545350530%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ema.europa.eu%25252Fen%25252Fmedicines%25252Fhuman%25252FEPAR%25252Fnuvaxovid%2526a%253DEuropean%252BMedicines%252BAgency%26a%3DEuropean%2BMedicines%2BAgency&a=Europ%C3%A4ischen+Arzneimittel-Agentur)- Europäische Kommission (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=318725084&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D4294773337%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3490095-1%2526h%253D2784477625%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fec.europa.eu%25252Fcommission%25252Fpresscorner%25252Fdetail%25252Fen%25252Fip_21_6966%2526a%253DEuropean%252BCommission%26a%3DEuropean%2BCommission&a=Europ%C3%A4ische+Kommission)- Website zur globalen Zulassung von Novavax (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=2086540127&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D1723901377%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3432645-1%2526h%253D3408202368%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.novavaxcovidvaccine.com%25252F%2526a%253Dglobal%252Bauthorization%252Bwebsite%26a%3DNovavax%2Bglobal%2Bauthorization%2Bwebsite&a=Website+zur+globalen+Zulassung+von+Novavax)Informationen zu NVX-CoV2373 NVX-CoV2373 ist ein Impfstoff auf Proteinbasis, deraus der genetischen Sequenz des ersten Stammes von SARS-CoV-2 entwickelt wurde,dem Virus, das die Covid-19 Krankheit verursacht. NVX-CoV2373 wurde mit Hilfeder rekombinanten Nanopartikeltechnologie von Novavax entwickelt, um ein Antigenzu erzeugen, das vom Coronavirus-Spike (S)-Protein abgeleitet ist, und ist mitdem patentierten Matrix-M(TM)-Adjuvans auf Saponinbasis von Novavax formuliert,um die Immunantwort zu verstärken und hohe Mengen neutralisierender Antikörperzu stimulieren. NVX-CoV2373 enthält gereinigtes Protein-Antigen und kann sichweder replizieren, noch kann es Covid-19 verursachen.Der Covid-19 Impfstoff von Novavax ist als gebrauchsfertige Flüssigformulierungin einem Fläschchen mit zehn Dosen verpackt. Das Impfschema sieht zwei0,5-ml-Dosen (5 mcg Antigen und 50 mcg Matrix-M-Adjuvans) vor, die im Abstandvon 21 Tagen intramuskulär verabreicht werden. Der Impfstoff wird bei 2 ° bis 8° Celsius gelagert, so dass die bestehenden Impfstoffliefer- und Kühlkettengenutzt werden können. Der Impfstoff muss gemäß den amtlichen Empfehlungeneingesetzt werden.Novavax hat weltweit Partnerschaften für die Herstellung, Kommerzialisierung undden Vertrieb von NVX-CoV2373 geschlossen. Die bestehenden Zulassungen nutzen dieProduktionspartnerschaft von Novavax mit dem Serum Institute of India, demvolumenmäßig größten Impfstoffhersteller der Welt. Sie werden später durch Datenvon weiteren Produktionsstandorten in der gesamten globalen Lieferkette vonNovavax ergänzt werden.Informationen zu den Phase-III-Studien mit NVX-CoV2373 NVX-CoV2373 wird derzeitin zwei zulassungsrelevanten Phase-III-Studien untersucht.PREVENT-19 (the PRE-fusion protein subunit Vaccine Efficacy Novavax Trial |COVID -19 ) ist eine randomisierte, placebokontrollierte und verblindete2:1-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität vonNVX-CoV2373 mit dem Adjuvans Matrix-M bei 29.960 Teilnehmern ab 18 Jahren an 119Standorten in den USA und Mexiko. Der primäre Endpunkt für PREVENT-19 war daserste Auftreten einer durch einen PCR-Test bestätigten symptomatischen(leichten, mittelschweren oder schweren) Covid-19-Erkrankung mit Beginnmindestens 7 Tage nach der zweiten Dosis bei serologisch negativen (aufSARS-CoV-2) erwachsenen Teilnehmern bei Studienbeginn. Das statistischeErfolgskriterium beinhaltete eine untere Grenze von 95 % KI > 30 %. Einsekundärer Endpunkt war die Prävention von PCR-bestätigten, symptomatischenmittelschweren oder schweren Covid-19. Beide Endpunkte wurden mindestens siebenTage nach der zweiten Studienimpfung bei Freiwilligen untersucht, die zuvornicht mit SARS-CoV-2 infiziert waren. In der Studie erreichte NVX-CoV2373 eineGesamtwirksamkeit von 90,4 %. Es war im Allgemeinen gut verträglich und löste inbeiden Studien eine robuste Antikörperreaktion nach der zweiten Dosis aus. Dievollständigen Ergebnisse der Studie wurden im New England Journal of Medicine (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=3944641616&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D1671020019%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3440781-1%2526h%253D467849857%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nejm.org%25252Fdoi%25252Ffull%25252F10.1056%25252FNEJMoa2116185%25253Fquery%25253Dfeatured_home%2526a%253DNew%252BEngland%252BJournal%252Bof%252BMedicine%26a%3DNew%2BEngland%2BJournal%2Bof%2BMedicine&a=New+England+Journal+of+Medicine) (NEJM)veröffentlicht .Bei der pädiatrischen Erweiterung von PREVENT-19 handelt es sich um einerandomisierte, placebokontrollierte und verblindete 2:1-Studie zur Bewertung derSicherheit, Wirksamkeit und Effektivität von NVX-CoV2373 mit Matrix-M(TM)Adjuvans bei 2.247 jugendlichen Teilnehmern im Alter von 12 bis 17 Jahren an 73Standorten in den USA im Vergleich zu Placebo. In der pädiatrischen Studieerreichte NVX-CoV2373 seinen primären Wirksamkeitsendpunkt (Nicht-Unterlegenheitder neutralisierenden Antikörperreaktion im Vergleich zu jungen erwachsenenTeilnehmern im Alter von 18 bis 25 Jahren aus PREVENT-19) und zeigte insgesamteine 80-prozentige Wirksamkeit zu einem Zeitpunkt, als die fraglicheDelta-Variante der vorherrschende zirkulierende Stamm in den USA war.PREVENT-19 wird mit Unterstützung der US-Regierung durchgeführt, einschließlichdes Verteidigungsministeriums, der Biomedical Advanced Research and DevelopmentAuthority (BARDA), die zum Office of the Assistant Secretary for Preparednessand Response des US-Gesundheitsministeriums (HHS) gehört, und des NationalInstitute of Allergy and Infectious Diseases, das zu den National Institutes ofHealth des HHS gehört. BARDA stellt im Rahmen einer Vereinbarung mit demVerteidigungsministerium (# MCDC2011-001) bis zu 1,75 Milliarden Dollar zurVerfügung.Eine in Großbritannien durchgeführte Studie mit 14 039 Teilnehmern im Alter von18 Jahren und älter war als randomisierte, placebokontrollierte,beobachterverblindete Studie konzipiert und erzielte eine Gesamtwirksamkeit von89,7 %. Der primäre Endpunkt basierte auf dem ersten Auftreten vonPCR-bestätigten symptomatischen (leichten, mittelschweren oder schweren)Covid-19 Symptomen, die mindestens sieben Tage nach der zweiten Studienimpfungbei serologisch negativen (auf SARS-CoV-2) erwachsenen Teilnehmern zuStudienbeginn auftraten. Die vollständigen Ergebnisse der Studie wurden im https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=947708561&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D2148733100%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3440781-1%2526h%253D3617137863%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nejm.org%25252Fdoi%25252Ffull%25252F10.1056%25252FNEJMoa2107659%2526a%253DNEJM%26a%3DNEJM&a=NEJMveröffentlicht.Informationen zu Matrix-M(TM)-AdjuvansDas patentierte Matrix-M-Adjuvans auf Saponinbasis von Novavax hat eine starkeund gut verträgliche Wirkung gezeigt, indem es den Eintritt vonAntigen-präsentierenden Zellen in die Einstichstelle stimuliert und dieAntigenpräsentation in den lokalen Lymphknoten erhöht, wodurch die Immunantwortverstärkt wird.Informationen zu NovavaxNovavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) ist ein Biotechnologieunternehmen, das durch dieEntdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zur Vorbeugungschwerer Infektionskrankheiten weltweit eine bessere Gesundheit fördert. Diefirmeneigene rekombinante Technologieplattform nutzt die Kraft undGeschwindigkeit der Gentechnik zur effizienten Herstellung hoch immunogenerNanopartikel, die auf dringende globale Gesundheitsbedürfnisse ausgerichtetsind. NVX-CoV2373, der Covid-19 Impfstoff des Unternehmens, hat von mehrerenZulassungsbehörden weltweit - darunter die Europäische Kommission und dieWeltgesundheitsorganisation - die bedingte Zulassung erhalten. Der Impfstoffwird derzeit von mehreren Zulassungsbehörden weltweit geprüft und wird demnächstauch in den USA für die Anwendung bei Erwachsenen, Jugendlichen und alsAuffrischungsimpfung geprüft werden. Neben dem Covid-19 Impfstoff untersuchtNovavax derzeit in einer klinischen Phase I/II-Studie auch einenKombinationsimpfstoff gegen die saisonale Grippe, der NVX-CoV2373 und NanoFlu*,den vierwertigen Influenza-Impfstoffkandidaten, kombiniert, sowie einenImpfstoff auf Basis des Omicron-Stammes (NVX-CoV2515) und einen bivalentenImpfstoff auf Basis des Omicron-Originalstammes. Diese Impfstoffkandidatenenthalten das Novavax-eigene Matrix-M(TM)-Adjuvans auf Saponinbasis, um dieImmunantwort zu verstärken und hohe Mengen neutralisierender Antikörper zustimulieren.Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=3477989104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D1672205823%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3460980-1%2526h%253D3623927874%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3457869-1%252526h%25253D982408174%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fc212.net%2525252Fc%2525252Flink%2525252F%2525253Ft%2525253D0%25252526l%2525253Den%25252526o%2525253D3440781-1%25252526h%2525253D3964594936%25252526u%2525253Dhttps%252525253A%252525252F%252525252Fc212.net%252525252Fc%252525252Flink%252525252F%252525253Ft%252525253D0%2525252526l%252525253Den%2525252526o%252525253D3395501-1%2525252526h%252525253D2463599076%2525252526u%252525253Dhttps%25252525253A%25252525252F%25252525252Fc212.net%25252525252Fc%25252525252Flink%25252525252F%25252525253Ft%25252525253D0%252525252526l%25252525253Den%252525252526o%25252525253D3392093-1%252525252526h%25252525253D203886192%252525252526u%25252525253Dhttps%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252Fc212.net%2525252525252Fc%2525252525252Flink%2525252525252F%2525252525253Ft%2525252525253D0%25252525252526l%2525252525253Den%25252525252526o%2525252525253D3387216-1%25252525252526h%2525252525253D3917401194%25252525252526u%2525252525253Dhttps%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fc212.net%252525252525252Fc%252525252525252Flink%252525252525252F%252525252525253Ft%252525252525253D0%2525252525252526l%252525252525253Den%2525252525252526o%252525252525253D3260461-1%2525252525252526h%252525252525253D2897486098%2525252525252526u%252525252525253Dhttp%25252525252525253A%25252525252525252F%25252525252525252Fwww.novavax.com%25252525252525252F%2525252525252526a%252525252525253Dwww.novavax.com%25252525252526a%2525252525253Dwww.novavax.com%252525252526a%25252525253Dwww.novavax.com%2525252526a%252525253Dwww.novavax.com%25252526a%2525253Dwww.novavax.com%252526a%25253Dwww.novavax.com%2526a%253Dwww.novavax.com%26a%3Dwww.novavax.com&a=www.novavax.com . Verbinden Sie sichauch mit uns auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=3366951456&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D2136702606%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3460980-1%2526h%253D91088807%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3457869-1%252526h%25253D1725473980%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fc212.net%2525252Fc%2525252Flink%2525252F%2525253Ft%2525253D0%25252526l%2525253Den%25252526o%2525253D3440781-1%25252526h%2525253D2733326919%25252526u%2525253Dhttps%252525253A%252525252F%252525252Fc212.net%252525252Fc%252525252Flink%252525252F%252525253Ft%252525253D0%2525252526l%252525253Den%2525252526o%252525253D3395501-1%2525252526h%252525253D853375093%2525252526u%252525253Dhttps%25252525253A%25252525252F%25252525252Fc212.net%25252525252Fc%25252525252Flink%25252525252F%25252525253Ft%25252525253D0%252525252526l%25252525253Den%252525252526o%25252525253D3392093-1%252525252526h%25252525253D1325598136%252525252526u%25252525253Dhttps%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252Fc212.net%2525252525252Fc%2525252525252Flink%2525252525252F%2525252525253Ft%2525252525253D0%25252525252526l%2525252525253Den%25252525252526o%2525252525253D3387216-1%25252525252526h%2525252525253D2935962557%25252525252526u%2525252525253Dhttps%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fc212.net%252525252525252Fc%252525252525252Flink%252525252525252F%252525252525253Ft%252525252525253D0%2525252525252526l%252525252525253Den%2525252525252526o%252525252525253D3260461-1%2525252525252526h%252525252525253D1508558197%2525252525252526u%252525252525253Dhttps%25252525252525253A%25252525252525252F%25252525252525252Fc212.net%25252525252525252Fc%25252525252525252Flink%25252525252525252F%25252525252525253Ft%25252525252525253D0%252525252525252526l%25252525252525253Den%252525252525252526o%25252525252525253D3158017-1%252525252525252526h%25252525252525253D3702938248%252525252525252526u%25252525252525253Dhttps%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Fwww.linkedin.com%2525252525252525252Fcompany%2525252525252525252Fnovavax%2525252525252525252F%252525252525252526a%25252525252525253DLinkedIn%2525252525252526a%252525252525253DLinkedIn%25252525252526a%2525252525253DLinkedIn%252525252526a%25252525253DLinkedIn%2525252526a%252525253DLinkedIn%25252526a%2525253DLinkedIn%2525&a=LinkedIn .*NanoFlu bezeichnet einen rekombinanten Hämagglutinin (HA)Protein-Nanopartikel-Grippeimpfstoffkandidaten, der von Novavax hergestelltwird. Dieser Prüfkandidat wurde im Rahmen einer kontrollierten Phase-III-Studiewährend der Grippesaison 2019-2020 untersucht.Zukunftsgerichtete Aussagen Die hierin enthaltenen Aussagen beziehen sich aufdie Zukunft von Novavax, seine operativen Pläne und Aussichten, seinePartnerschaften, den Zeitpunkt der Ergebnisse klinischer Studien, die laufendeEntwicklung von NVX-CoV2373 und NanoFlu, seinem Kandidaten für einen saisonalenGrippeimpfstoff COVID, den Umfang, den Zeitpunkt und das Ergebnis zukünftigerZulassungsanträge und -maßnahmen, einschließlich der Pläne von Novavax, diebestehenden Zulassungen durch Daten aus den zusätzlichen Anlagen in der globalenLieferkette von Novavax zu ergänzen, weitere weltweite Zulassungen vonNVX-CoV2373 für Jugendliche, die potenzielle Wirkung und Reichweite von Novavaxund NVX-CoV2373 bei der Erleichterung des Impfstoffzugangs, der Bekämpfung derPandemie und dem Schutz der Bevölkerung sowie die Wirksamkeit, Sicherheit undbeabsichtigte Verwendung von NVX-CoV2373 sind zukunftsgerichtete Aussagen.Novavax weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zahlreichenRisiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass dietatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oderimplizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehörendie Schwierigkeiten, allein oder zusammen mit Partnern die verschiedenenAnforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Produktcharakterisierung zuerfüllen, einschließlich der Anforderungen an die Prozessqualifizierung undTestvalidierung, die zur Erfüllung der Anforderungen der zuständigenZulassungsbehörden erforderlich sind; Schwierigkeiten bei der Beschaffungknapper Rohstoffe und Materialien; Ressourcenbeschränkungen, einschließlichHumankapital und Produktionskapazitäten, in Bezug auf die Fähigkeit von Novavax,die geplanten Zulassungswege zu verfolgen; Herausforderungen bei der Erfüllungder vertraglichen Anforderungen im Rahmen von Vereinbarungen mit mehrerenkommerziellen, staatlichen und anderen Stellen; und die anderen Risikofaktoren,die in den Abschnitten "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysisof Financial Condition and Results of Operations" im Jahresbericht von Novavaxauf Formular 10-K für das am Freitag, 31. Dezember 2021 endende Jahr und in dennachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q, die bei der Securities andExchange Commission (SEC) eingereicht wurden, aufgeführt sind. Wir warnenInvestoren davor, sich zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenenzukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für eine Erörterung dieser undanderer Risiken und Ungewissheiten sollten Sie unsere bei der SEC eingereichtenUnterlagen lesen, die unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=1201274284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D1771995205%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sec.gov%252F%26a%3Dwww.sec.gov&a=www.sec.gov und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585705-1&h=202791783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585705-1%26h%3D3289188763%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.novavax.com%252F%26a%3Dwww.novavax.com&a=www.novavax.com verfügbar sind. 