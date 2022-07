EMX meldet Rückzahlung von Vendor Take Back Note in Höhe von 7,85 Mio. USD

Vancouver, British Columbia, 6. Juli 2022 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) – EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die „Vendor Take Back Note“ in Höhe von 7,85 Millionen US-Dollar, die am 21. Oktober 2021 an SSR Mining Inc. (SSR Mining") ausgegeben wurde (siehe EMX-Pressemitteilung vom 21. Oktober 2021 [darin als „VTB-Note“ bezeichnet]), vollständig zurückgezahlt hat.

Das Unternehmen nahm gemäß der VTB-Note ein Darlehen in Höhe von 7,85 Millionen US-Dollar bei SSR Mining auf, um den Erwerb eines Portfolios von Lizenzgebühren und gestundeten Zahlungen von SSR Mining und bestimmten Tochtergesellschaften (siehe EMX-Pressemitteilung vom 21. Oktober 2021) zu ermöglichen. Die vom Unternehmen im Rahmen der VTB-Note geleistete Gesamtrückzahlung, einschließlich des gesamten Kapitalbetrags und aller Zinsen, betrug 8,36 Millionen US-Dollar.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „EMX“ sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „6E9“ notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

