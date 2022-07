K-SWISS-Athlet Cameron Norrie besiegt David Goffin und steht im Halbfinale von Wimbledon

LOS ANGELES, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die ikonische amerikanische Tennismarke K-SWISS freut sich, bekannt zu geben, dass ihr gesponserter Athlet, Cameron Norrie, ins Halbfinale von Wimbledon einziehen wird, nachdem er David Goffin in einem spannenden 5-Satz-Match besiegt hat. Der an Nummer 1 gesetzte Brite, der derzeit auf Platz 12 der ATP-Rangliste steht, will seinen besten Lauf bei einem Grand-Slam-Turnier fortsetzen.

Norrie ist seit 2020 K-SWISS-Athlet. „Unsere Partnerschaft mit Cam begann vor drei Jahren. Uns gefiel sein Spielstil und sein Ansatz, alles, was er auf dem Platz tut, in die Hand zu nehmen. Letztes Jahr konnten wir sehen, wie er sich mit jedem Spiel verbesserte und mehr Selbstvertrauen gewann. Er begann 2021 auf einem Platz in den Siebzigern und beendete das Jahr als Nummer zehn. Da wir weiterhin weltweit in unser Tennisgeschäft investieren, hatte die erneute Verpflichtung von Cam als globaler Botschafter oberste Priorität. Wir waren sehr erfreut und stolz, dass Cam bis 2024 Teil unseres K-Swiss Teams sein wird", sagt Dave Grange, International Brand President von K-Swiss.