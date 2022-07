Locus gewinnt 2022 IFOY Award für die beste autonome mobile Roboterlösung

„Locus Robotics fühlt sich geehrt, als Gewinner des 2022 IFOY Award ausgewählt worden zu sein", sagte Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. „Der strenge IFOY-Test- und Bewertungsprozess und das Prestige der Auszeichnung selbst bestätigen die Innovation und Vollständigkeit der Locus-Lösung, die unseren Kunden auf der ganzen Welt bewährte und kosteneffektive Automatisierungslösungen bietet."

Die IFOY Awards, die bereits zum zehnten Mal verliehen werden, gelten als die wichtigste Auszeichnung der Branche und würdigen die besten Intralogistikprodukte und -lösungen des Jahres für ihre herausragenden technischen und strategischen Leistungen. Insgesamt 14 Produkte von 12 Unternehmen wurden während der anstrengenden IFOY Test Days im März auf dem Messegelände in Dortmund getestet und bewertet.

„Die 10 Jahre IFOY Award stehen für 10 Jahre herausragende Innovationen", betonte die Juryvorsitzende Anita Würmser. „Die Finalisten haben auch 2022 wieder Spitzenprodukte im Wettbewerb präsentiert, die die Zukunft der Intralogistik nachhaltig prägen werden."

„Der IFOY Award repräsentiert die besten der weltweit innovativsten Logistiktechnologien", sagte Denis Niezgoda, Vice President, EMEA & APAC von Locus Robotics. „Wir sind stolz darauf, für diesen renommierten Preis ausgewählt worden zu sein und mit einer so innovativen Gruppe von Nominierten konkurriert zu haben."

Alle Finalisten nahmen an einem standardisierten, eingehenden, dreistufigen Audit teil, das am 18. März in Dortmund begann. Die IFOY Jury setzte sich aus 26 international anerkannten Fachjournalisten und führenden Logistikmedien aus über 21 Ländern zusammen. Die Juroren bewerteten jeden Finalisten anhand einer Reihe von Schlüsselkategorien, darunter Innovationswert, Technologie, Ergonomie und Handhabung, Sicherheit, Marktfähigkeit, Design, Kundennutzen, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus waren auch im dritten Jahr in Folge zahlreiche Interessenten während des Testcamps Intralogistik vor Ort.