ESSEN (dpa-AFX) - Der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, sieht die gesundheitliche Versorgung wegen der bereits seit zehn Wochen andauernden Streiks "massiv" beeinträchtigt. Durch den Personalmangel und Engpässe gebe es zuweilen auch "akut bedrohliche Situationen", sagte Werner der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gewerkschaft Verdi führt mit den Beschäftigten an sechs NRW-Unikliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Münster einen Arbeitskampf, um Verbesserungen insbesondere in der Pflege, aber auch in anderen Krankenhausbereichen zu erreichen. Dabei soll am Ende ein sogenannter "Tarifvertrag Entlastung" vereinbart werden, den es in anderen Teilen Deutschlands zum Teil bereits gibt.