TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: About You, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Südzucker Q1 (detailliert) 07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung 10:00 DEU: VW stellt neue Auflage des Pick-ups Amarok vor 11:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung

DEU: Deutsche Euroshop Ablauf der Frist für Angebot durch den Finanzinvestor Oaktree und Cura, der Vermögensverwaltung beziehungsweise Family Office der Familie Otto DEU: Expert - Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2021/2022

DEU: Volkswagen. Baubeginn der VW-Batteriezellfabrik. In Niedersachsen entsteht eines von bisher sechs geplanten Werken in Europa, in denen der Volkswagen-Konzern künftig eigene Akkus für die Ausstattung seiner Elektromodelle fertigen will - unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Stephan Weil, VW-Vorstandschef Herbert Diess, Technikvorstand Thomas Schmall und Betriebsratschefin Daniela Cavallo

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Verbraucherpreise 06/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22

09:00 CHE: Währungsreserven 06/22

09:00 EUR: EZB-Bankenaufsichtschef Enria spricht beim sechsten SSM & EBF Boardroom Dialogue 13:30 EUR: Protokoll zur Sitzung der EZB-Sitzung vom 9. Juni 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung

14:30 USA: Handelsbilanz 05/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 17:00 USA: EIA-Rohöllagerdaten



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Internationale Handwerksmesse



------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUS: OMV, Trading Update Q2/22

07:30 DNK: Tryg, Q2-Zahlen

11:00 DEU: Hornbach Holding AG & Co KGaA, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Handelsbilanz 05/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/22

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/22

16:00 USA: Großhandel Lagerbestände 05/22 (endgültig)

16:00 USA: Großhandel Umsatz 05/22

16:45 DEU: Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft auf der Handwerksmesse mit Dr. Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), und Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) 21:00 USA: Konsumentenkredite 05/22