DEU: Deutsche Euroshop Ablauf der Frist für Angebot durch den Finanzinvestor Oaktree und Cura, der Vermögensverwaltung beziehungsweise Family Office der Familie Otto DEU: Expert - Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2021/2022 DEU: Volkswagen. Baubeginn der VW-Batteriezellfabrik. In Niedersachsen entsteht eines von bisher sechs geplanten Werken in Europa, in denen der Volkswagen-Konzern künftig eigene Akkus für die Ausstattung seiner Elektromodelle fertigen will - unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Stephan Weil, VW-Vorstandschef Herbert Diess, Technikvorstand Thomas Schmall und Betriebsratschefin Daniela Cavallo

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: About You, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Südzucker Q1 (detailliert) 07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung 10:00 DEU: VW stellt neue Auflage des Pick-ups Amarok vor 11:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung

