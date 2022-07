Huawei GLOBAL AI CHALLENGE jetzt im Gange - verlockende Geldpreise zu gewinnen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Huawei GLOBAL AI CHALLENGE 2022 wurde vor

kurzem offiziell gestartet und für die Online-Anmeldung geöffnet. Alle

Vollzeitstudenten, die offiziell an einer Hochschuleinrichtung eingeschrieben

sind, können sich jetzt für den Wettbewerb anmelden und um 210.000 US-Dollar

Preisgeld kämpfen. Der Wettbewerb wird gemeinsam von der Jiangsu Association of

Artificial Intelligence (JSAI), der Huawei Consumer Cloud Service-Abteilung und

dem Huawei Nanjing Research Center veranstaltet und zielt darauf ab,

aufstrebende junge Entwickler anzusprechen, die eine Leidenschaft für KI sowie

das Engagement für die Anwendung von KI in mehr Szenarien für eine vollständig

vernetzte, intelligente Welt teilen.



Die Huawei GLOBAL AI CHALLENGE findet seit ihrem Start im Jahr 2019 nun schon im

vierten Jahr in Folge statt und hat in den ersten drei Jahren mehr als 2.500

Algorithmus-Einreichungen von fast 8.000 Teams aus 45 Ländern und Regionen

erhalten. Mehr als 150 Wettbewerbsteilnehmer wurden ausgezeichnet. Eine Reihe

herausragender Teilnehmer von den besten Universitäten und Hochschulen in China

wurden von Huawei angemeldet. Der Wettbewerb verbindet Theorie und Praxis und

bringt junge Talente zusammen, um neue KI-Technologien sowohl in theoretischer

als auch in praktischer Hinsicht zu fördern.