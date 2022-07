Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (6. Juli 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, die positiven Ergebnisse seiner präklinischen Studie an einem Hund mit refraktärer (medikamentenresistenter) Epilepsie bekannt zu geben. In dieser Studie wurde der Hund mit LPT-Injektionen (Plattform zur Verabreichung von mit CBD beladenen Liposomen) von Innocan Pharma behandelt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Häufigkeit und Intensität der epileptischen Anfälle des Hundes signifikant abgenommen haben.

Der Hund in der Studie ist Paco, ein 9 Jahre alter intakter Rüde der Rasse Cane Corso Italiano mit einem Körpergewicht von 47 kg. Paco litt an refraktärer idiopathischer (medikamentenresistenter) Epilepsie. Paco wurde mit zwei Antiepileptika behandelt, es traten aber immer noch mehrmals im Monat Anfälle auf. Paco wurden mehrere Injektionen des LPT-Arzneimittels im Abstand von jeweils vier Wochen verabreicht. Seit der letzten LPT-Injektion am 25. April 2022, d. h. seit über 10 Wochen, ist bei Paco bisher kein weiterer Anfall beobachtet worden.

Abbildung 1 Paco nach LPT-Injektion

Epilepsie ist eine chronische Hirnerkrankung, die durch plötzliche und wiederkehrende Episoden von Anfällen gekennzeichnet ist. Es handelt sich um eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen weltweit, die Menschen jeden Alters betrifft. Derzeit leben weltweit rund 50 Millionen Patienten mit Epilepsie, und jährlich werden etwa 2,4 Millionen neue Fälle diagnostiziert. (Juli 2022, Allied Market Research).

Die Marktgröße für Anti-Epileptika wurde im Jahr 2021 auf USD 3.495,84 Millionen geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich auf USD 4.049,09 Millionen steigen, was im Prognosezeitraum eine durchschnittliche Wachstumsrate pro Jahr (CAGR) von 2,12 % bedeutet. (4. Juli 2022, Market Watch).

Professor Chezy Barenholz von der Hebräischen Universität sagte: „Die Zusammenarbeit mit Innocan bringt beispiellose Ergebnisse. Wir sind sehr optimistisch und arbeiten unermüdlich an einer Erweiterung der Experimente.“

„Unsere Innovationen und unser geistiges Eigentum (IP) liefern effektive Ergebnisse in der präklinischen Phase, und Innocan ist entschlossen, bald bedeutende Laborexperimente durchzuführen. Wir sehen positive Ergebnisse und treiben unsere Fortschritte voran“, sagte Iris Bincovich, CEO von Innocan.