Bayern startet Kooperation für Laser-Kernfusion

München (dts Nachrichtenagentur) - Bayern rüstet sich für die neue Generation von Kernfusionsanlagen. Die Kooperation eines Start-ups mit den Laser-Spezialisten der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München soll die Kernfusion - und damit eine saubere Stromgewinnung - einen großen Schritt voranbringen, berichtet das "Handelsblatt".



"Die umweltfreundliche Energiegewinnung mit Kernfusion war jahrzehntelang ein abstrakter Traum - jetzt kann sie konkrete Hoffnung werden", sagte Landeswissenschaftsminister Markus Blume (CSU) der Zeitung. Sein Ministerium unterstützt den Ausbau des Laserzentrums für die Kooperation mit 2,5 Millionen Euro. "Weltweit läuft ein Wettrennen um neue Kernfusionsansätze: Es gibt rund 35 Projekte, davon 30 in den USA - aber bisher kein einziges in Deutschland", so Blume.