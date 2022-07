Quebec City ist Gastgeber der SuperFrancoFête!

Quebec City (ots/PRNewswire) - SISMYK kündigt die Produktion eines neuen

musikalischen Fernsehereignisses an, das die Talente und Stimmen der

französischsprachigen Gemeinschaft in der Welt vorstellt



Um die französischsprachige Gemeinschaft zu feiern, die uns so sehr am Herzen

liegt, kündigt SISMYK , die Musikabteilung von ComediHa! , die Produktion eines

neuen musikalischen Fernsehereignisses an: La SuperFrancoFête. Dieses große

Fest, an dem rund 100 Künstler und Kunsthandwerker aus mehreren Regionen und

Ländern der französischsprachigen Welt teilnehmen, findet am Donnerstag, dem 1.

September, in der Agora in Quebec City statt. Dieses symbolträchtige Ereignis,

das die Menschen zusammenbringt, wird nicht nur die französische Sprache

fördern, sondern auch unseren Horizont für die verschiedenen Kulturen und

Bräuche der französischsprachigen Länder erweitern, da es in der ganzen Welt

ausgestrahlt wird.