Spätestens im Jahr 2035 soll der Verbrennungsmotor der Vergangenheit angehören. Ab diesem Zeitpunkt soll die Produktion solcher Autos verboten werden. Entsprechende Entwürfe liegen in der Europäischen Union (EU) bereits vor. Das unausweichliche Ende des Verbrennungsmotors könnte das letzte Puzzlestück sein, das der E-Mobilität noch fehlt, um richtig in Fahrt zu kommen. Die Politik in Europa und vielen anderen Teilen der Welt hat längst begonnen, in Richtung einer CO²-freien Welt umzudenken. Die Wirtschaft muss - und will weitgehend - nachziehen.