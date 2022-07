Wirtschaft Erwartungen der Chemiebranche deutlich verschlechtert

München (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des befürchteten Erdgasmangels haben sich die Erwartungen der deutschen Chemiefirmen im Juni deutlich verschlechtert. Der entsprechende Geschäftsklimaindex sank auf -40,3 Punkte, nach -27,2 im Mai, teilte das Ifo-Institut am Donnerstag mit.



"Die Unsicherheit über ein russisches Gasembargo und die Folgen für die Chemie sind groß", sagte Ifo-Expertin Anna Wolf. Die Unternehmen in der Chemie erwarten daher, ihre Produktion in den nächsten Monaten zurückzufahren. Der Indikator fiel auf -14,8 Punkte, nach +11,2 im Mai.