Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/29-06-2022-video-interview-mit-jurie-wessels ...

Gibt es Neuigkeiten zur Tantalit-Produktion in Namibia, dem Swanson-Projekt?

Jurie Wessels: Ja, wir haben unsere Ressource auf 2,6 Millionen Tonnen aktualisiert. Ungefähr 2,6 Millionen Tonnen haben unseren Gehalt erhöht. Die Ressource wurde um 17 oder 18 % erhöht, und wir sind mit der DFS beschäftigt, der endgültigen Machbarkeitsstudie für die Produktion von Tantalkonzentrat, die derzeit bei etwa 230 Dollar pro Kilogramm liegt. Unser Plan ist es, die DFS fertigzustellen und das Geld für den Bau zu beschaffen. Wir glauben nicht, dass es viel Geld sein wird und dass es sich schnell rentieren wird. Der ausschlaggebende Grund dafür ist, dass wir eine Mine haben, die sehr nahe an der Oberfläche liegt. Es hat eine sehr einfache Abbaumethode. Die Kosten sind offen und es wird ein sehr einfaches, altes Verfahren der Schwerkraftabscheidung verwendet, um das Material zu gewinnen, ohne dass Reagenzien oder andere schädliche Elemente bei der Verarbeitung verwendet werden.Wir wären dann in der Lage, es zu verkaufen. Ich konzentriere mich darauf, wenn wir soweit sind. In diesem Sinne ist es also ein sinnvolles Projekt, und wir hoffen, dass die EDA uns nicht überraschen wird. Wir denken, dass wir aus Erfahrung positiv überrascht sein werden und nicht umgekehrt.

Vielen Unternehmen weltweit macht derzeit ein starker Kostendruck zu schaffen. Wie sieht es in dieser Hinsicht bei Arcadia Media aus?

Julie Wessels: Wir glauben, dass die Geologie die treibende Kraft hinter den Aktivitäten eines Explorationsunternehmens ist. Das ist keine Überraschung, nehme ich an, und die Methoden, die wir anwenden, sind von Menschen abhängig, also sind wir es nicht. In dieser Hinsicht erleben wir keine große Inflation, so dass wir zum Beispiel keine großen Mengen an Diesel oder anderen Rohstoffen kaufen müssen, die direkt von den Preissteigerungen betroffen sind. Das kann sich ändern, wenn wir dann mit den Arbeiten für den Bau der Mine beginnen, werden wir natürlich sehen, was der DFF uns in Bezug auf Inflation und Kostendruck zeigt.