Value-Aktien sind wieder in, mussten aber auch Rückschläge verkraften. Mit Vanadium Resources können langfristig orientierte Anleger auf einen nachhaltigen wirtschaftlichen Trend setzen und von der Wiederentdeckung Erneuerbarer Energien profitieren. In dieser Aktie steckt viel Value.

Jahrelang dominierten Technologie-Aktien das Geschehen an den Kapitalmärkten. Gefühlt jeder Anleger hatte Tesla, Netflix oder Amazon im Depot. Doch diese Zeiten sind vorbei. Steigende Zinsen, das sinkenden Konsumentenvertrauen, der Krieg in der Ukraine und auch die Probleme in globalen Lieferketten haben dafür gesorgt, dass Investoren das Weite suchten. Das viel gelobte und praktizierte „buy the dip“-Strategie funktioniert heute nicht mehr. Der S&P 500 als wichtigster Aktienmarktindex der Welt befindet sich mit einem Verlust von rund 24 Prozent seit Jahresanfang bereits definitionsgemäß im Bärenmarkt.

Dementsprechend fand ein Switch statt. Viele Portfoliomanager warfen hoch bewertete Aktien aus dem Technologie-Sektor aus ihren und den Depots Ihrer Kunden. Stattdessen waren sogenannte Value-Aktien einige Monate lang gefragt; also Unternehmen, die zuverlässig auch in Krisenzeiten Cashflows generieren und Dividenden ausschütten. Doch auch diese konnten nur eine Zeit lang den Marktturbulenzen trotzen. Heute stehen auch diese Papiere unter Druck.

Auf der anderen Seite bietet diese Entwicklung auch Chancen. Denn langfristig orientierte Anleger müssen nicht abwarten, was in den kommenden 12 oder 18 Monaten an den Kapitalmärkten geschieht. Sie können nun die niedrigen Bewertungen bei Value-Aktien nutzen, um günstig Positionen aufzubauen. Im Fokus sollten dabei die strukturellen Wirtschaftstrends liegen. Also jene Entwicklungen, die auch in fünf Jahren noch das Geschehen an den Märkten beeinflussen können.

Hierzu zählen auch die Erneuerbaren Energien. Aufgrund des Ukraine-Konflikts möchten sich die meisten westlichen Staaten von einer Energieabhängigkeit von Russland befreien. Der Druck ist so groß, dass beispielsweise Österreich kurzfristig sogar „dreckige“ Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nimmt. Langfristig stehen natürlich Wind- und Sonnenenergie im Fokus. Heutzutage sind diese Träger nicht nur viel effizienter geworden, sondern können auch wirtschaftlich mithalten. Das gilt nicht nur bei hohen Öl- und Gaspreisen. Und auch das Problem der Aufbewahrung wird sukzessive gelöst. Denn mit Energiespeichern gelingt es, aus Wind oder Sonne gewonnen Energie zu speichern, um sie in windstillen Zeiten oder in der Nacht nutzen zu können.