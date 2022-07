Die Nachfrage nach Sportartikeln in der Pandemiezeit war hoch. Trotzdem hat sich die Aktie von Adidas in den vergangenen zwölf Monaten deutlich schlechter entwickelt als der Leitindex Dax. Investoren fordern nun von Adidas-Chef Kasper Rorsted, dass die versprochene Wende im zweiten Halbjahr kommen muss. Viele Ursachen für die schwache Performance von Adidas sind aber extern begründet. Corona hat die Sportartikelkonzerne hart getroffen. Die Palette erstreckt sich von den Lockdowns in China über geschlossene Geschäfte auch im Rest der Welt bis hin zu den Produktionsstopps in Südvietnam und den gestiegenen Material- und Frachtkosten. Hinzugekommen sind noch der Boykott westlicher Marken in China und der Krieg in der Ukraine.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Adidas bildete gestern Mittwoch, den 6. Juli ein One Day Reversal exakt an der Unterstützungslinie bei 157,56 Euro aus, die das Tief im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 markiert. Um dieses Tief ein zweites Mal zu testen, verlor der Kurs der Adidas-Aktie seit Anfang August 2021 langsamer aber stetig an Wert. Die externen Risiken werden nicht weniger, sollten aber zum Großteil nach Möglichkeit bereits eingepreist sein. In einem möglichen Szenario setzt sich der Abwärtstrend fort und durchbricht die Unterstützungszone bei 157,56 Euro. Auf der anderen Seite hat die Aktie schon über die Hälfte an Wert eingebüßt, obwohl der Adidas-Chef hohe Wachstumsraten in Europa und den USA für das zweite Halbjahr angekündigt hat. Folglich hat das Management bis in das Jahr 2024 ein Gewinnwachstum von 43 Prozent eingeplant, und damit die Kennzahl „erwartetes KGV 2024“ auf aktuell 12,69 gesenkt. Wird der Plan umgesetzt, ist Adidas als nicht überteuert einzuschätzen.