Zahl der Corona-Toten in Israel überschreitet Marke von 11 000

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesfälle in Israel im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat die Marke von 11 000 überschritten. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 starben, stieg auf 11 042, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Die Infektionszahlen in dem Land am östlichen Mittelmeer sind zuletzt wieder gestiegen. Sie lagen an mehreren Tagen in Folge bei über 11 000. Experten sehen Israel in der sechsten Corona-Welle.