Manchester United und DXC Technology begründen mehrjährige Technologie-Partnerschaft (FOTO)

Böblingen (ots) - ++DXC wird digitaler Transformationspartner des Clubs,

Presenting Partner der Manchester United Foundation und

Trikot-Ärmel-Partner++Manchester United nutzt die Erfahrung von DXC Technology

als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation++



DXC Technology (NYSE: DXC) und Manchester United (NYSE: MANU) haben eine

mehrjährige Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um mit der Unterstützung

von Technologien, Abläufe bei dem Verein zu vereinfachen und das Fußballerlebnis

für die weltweite Fangemeinde zu verbessern.





Durch diese Vereinbarung wird DXC zum Principal Partner von Manchester Unitedund konzentriert sich auf die digitale Transformation und Innovation desVereins. Als Trikot-Ärmel-Partner ist DXC weltweit auf den Schultern der Heim-,Auswärts- und Drittligatrikots der Mannschaft präsent. DXC wird außerdem Partnerder Manchester United Foundation, um auch hier einen Beitrag für Menschen,Umwelt und Gesellschaft zu leisten."Wir sind stolz darauf, DXC als unseren Hauptpartner für die digitaleTransformation, die Manchester United Foundation und als Trikot-Ärmel-Partner indieser aufregenden neuen Ära für den Verein willkommen zu heißen", sagt VictoriaTimpson, Manchester Uniteds CEO für Allianzen und Partnerschaften. "Wir sindzwei Organisationen, die an die Macht der Technologie glauben, um zu gewinnen."Als eine der weltweit bekanntesten Sportmannschaften wird Manchester United mitDXC zusammenarbeiten, um sein digitales Angebot für die Fans zu optimieren unddie Art und Weise, wie sie mit dem Verein interagieren, zu verbessern."Mit dieser Partnerschaft setzt Manchester United auf die Erfahrung von DXC imBereich der Unternehmenstransformation, um Fans zu begeistern und junge Menschenzu inspirieren", sagt Chris Drumgoole, Chief Operating Officer, DXC Technology."Ob es darum geht, eine der beliebtesten und erfolgreichsten Sportmannschaftender Welt zu führen oder das Geschäft von Fortune-500-Organisationen zutransformieren - Manchester United und DXC sind Experten für die Durchführunggeschäftskritischer Aktivitäten. Wir sind uns einig über die Erbringung vonSpitzenleistungen."Die Vereinbarung, die im Juli 2022 in Kraft tritt, deckt die folgenden Bereicheab:Die digitale Präsenz von Manchester UnitedDXC wird die digitale Präsenz von Manchester United, einschließlich der Websiteund der Medienplattformen des Vereins, bereitstellen und weiterentwickeln und soeine globale Gemeinschaft von 1,1 Milliarden Fans und Anhängern näher an denVerein heranführen. Ab sofort wird DXC die App von Manchester United verwalten,welche Nutzer in 214 Ländern weltwit hat und die am häufigsten heruntergeladene