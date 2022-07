Aktionäre, die die Aktie bei Börsenschluss am 18. Juli besitzen, erhalten eine Dividende von drei zusätzlichen Aktien für jede Stammaktie der Klasse A, so Gamestop. Die Dividende werde nach Börsenschluss am 21. Juli ausgeschüttet und am folgenden Tag auf splitbereinigter Basis in den Handel gebracht.

Ein Aktiensplit wird vollzogen, wenn Unternehmen die Anzahl der Aktien erhöhen und sie für Investoren erschwinglicher machen wollen. Am Mittwoch schloss Gamestop den Handel bei 117,43 US-Dollar pro Aktie. Im Xetra-Handel steht das Papier Donnerstagvormittag über elf Prozent im Plus.