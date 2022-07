NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für About You auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Bericht des Modehändlers nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Johanan am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt. Allerdings habe man - anders als reine Onlinehändler - die Jahresziele bestätigt./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:19 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: JPMORGAN Analyst: Georgina Johanan Analysiertes Unternehmen: About You Aktieneinstufung neu: neutral Kursziel neu: 22 Kursziel alt: 22 Währung: EUR Zeitrahmen: 12m

JPMORGAN stuft About You auf 'Neutral'

