Gold ist ein Krisen-Investment

Vergleicht man die Kursverläufe von Währungen, Aktien und auch Bitcoin seit Anfang 2022 mit der Preisentwicklung von Gold, so fällt auf: Das Edelmetall wird aktuell seinem Image als sicherer Hafen gerecht. Anders als alle anderen Anlageklassen, die in den vergangenen sechs Monaten mitunter kräftig Federn lassen mussten, notiert Gold heute ziemlich genau auf dem Niveau um den jüngsten Jahreswechsel. Doch welche langfristigen Handlungsanweisungen können Investoren daraus ableiten? Ist Gold auch Inflationsschutz? Wir stellen die aktuelle Markteinschätzung von Önder Çiftçi, CEO der Ophirum Group vor. Die Geschichte ist in diesem Punkt nur bedingt erhellend. Blickt man in die Vergangenheit und vergleicht den Goldpreis mit der Inflationsentwicklung etwa in den 1970er Jahren, so fällt auf, dass das Edelmetall in der ersten Hälfte des Jahrzehnts eine eher schwache Entwicklung aufweisen und keineswegs mit der Inflation Schritt halten konnte. Erst in der zweiten Hälfte zog der Goldpreis deutlich an und vervielfachte sich.