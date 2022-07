Nächste Woche startet an der Wall Street die US-Berichtssaison - aber das, was wirklich zählt, ist die Fed und ihre Geldpolitik! Das zeigt ein Blick in die Kursverläufe der letzten Jahre: 2018 steigen die Gewinne der US-Fimen deutlich, aber die Fed straffte die Geldpolitik - die Kurse fielen. Im Jahr 2019 stieg der Leitindex der Wall Street (der S&ÜP 500) um 30% - bei Null-Gewinnwachstum der Unternehmen. 2020 schließlich fielen die Gewinne, aber die Kurse an der Wall Street stiegen um 30%, weil die Fed die Liqudiditäts-Bazooka gegen den Corona-Crash ausgepackt hatte. Mit anderen Worten: das Schicksal der Aktienmärkte liegt in der Hand einer Notenbank, die einen auffallenden Mangel an Urteilsvermögen hat: lange unterschätzte sie die Inflation, nun überschätzt sie die Stärke der US-Wirtschaft..

