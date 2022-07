Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 21,15 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.08.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer



'Nachhaltig in Bildung investieren'



International School Augsburg begibt Wandelanleihe als weiteren Finanzierungsbaustein des geplanten Schulneubaus; Konditionen sind attraktiv



Mit Meldung vom 04.07.2022 hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (kurz: ISA gAG) die geplante Emission einer Wandelanleihe bekannt gegeben. Mit der Ausgabe des mit einem Zinssatz von 3,0 % und einer Laufzeit von sieben Jahren ausgestatteten Wertpapiers soll ein Emissionsvolumen von bis zu 2,91 Mio. EUR erzielt werden. Die Wandelanleihen (Nennbetrag: 12,50 EUR) verbriefen ein Wandlungsrecht in Aktien der ISA gAG (Nennbetrag: 10,00 EUR) in einem Wandlungsverhältnis von 1:1, also zu einem Wandlungspreis von 12,50 EUR je Aktie.

Für die bestehenden Aktionäre der ISA gAG wird im Bezugszeitraum (07.07.2022 - 26.07.2022) ein Bezugsrecht zum Erwerb der Wandelschuldverschreibung angeboten. Das Bezugsverhältnis liegt bei 2:1, d.h. 2 Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von 1 Wandelanleihe.

Sofern Schuldverschreibungen nicht von den Aktionären im Rahmen der Bezugsfrist bezogen werden, kann die ISA gAG die Wandelanleihen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren anbieten.

Wir hatten im Rahmen unserer letzten Researchstudie (siehe Research Note vom 17.05.2022) über die Möglichkeit der Emission einer Wandelanleihe, als Finanzierungsbestandteil für den Bau eines neuen Schulcampus, berichtet. Diesbezüglich hatte die ISA gAG bereits auf der letzten Hauptversammlung einen Beschluss zur möglichen Ausgabe einer Wandelanleihe verabschiedet, weswegen die aktuelle Emission nicht überraschend ist. Für den Neubau des neuen Schulgebäudes wird ein Gesamtfinanzierungsvolumen von ca. 32 Mio. EUR veranschlagt, wovon aber etwa 50 % über nicht rückzahlbare staatliche Investitionszuschüsse abgedeckt werden können. Die restlichen 16 Mio. EUR muss die ISA gAG aus einem Mix aus Eigenkapital und Fremdkapital aufbringen, darunter auch Mittel aus der geplanten Wandelanleihe-Emission.

Wir hatten die aktuelle Kapitalmaßnahme in unsere Prognosen und Bewertung bereits einbezogen, weswegen wir die bisherigen Schätzungen unverändert lassen und bestätigen.



Einschätzung zur Wandelanleihe

Wir sehen die Wandelanleihe als attraktiven Baustein für die Gesamtfinanzierung des Schulneubaus. Auch die Konditionen sehen wir als attraktiv an. Der Zinssatz ist von der ISA gAG solide finanzierbar und, vor dem Hintergrund eines unserer Ansicht nach niedrigen Unternehmensrisikos, angemessen und für Anleger interessant. Zudem finden wir attraktiv, dass der Zins anteilig halbjährlich statt jährlich bezahlt wird.

Neben dem Zins bietet unseres Erachtens zudem besonders die Wandlungsoption eine interessante Chance von einem steigenden Aktienkurs in den nächsten 7 Jahren zu profitieren. So kann die Wandelanleihe nach dem jeweiligen Zinstermin 2x jährlich gewandelt werden. Bei Kursen über 12,50 Euro, die wir gemäß unserer Analyse in den nächsten Jahren für gut erreichbar halten (aktuelles Kursziel 21,15 Euro) profitiert der Anleger somit über die mögliche Zusatzrendite.



Fazit: Aus unserer Sicht ist die Wandelanleihe der ISA gAG (ISIN: DE000A30VSA0) sowohl für das Unternehmen als auch für Anleger ein attraktives Investment.



http://www.more-ir.de/d/24535.pdf



