WIESBADEN (ots) -



- Deutlich mehr Bahnreisen zwischen 30 und 300 Kilometern im Juni 2022 als im

Juni 2019

- Moderater Rückgang im Straßenverkehr bei Reisen über 300 Kilometern

- Mehr Bahnreisen und weniger Mobilität im Straßenverkehr insbesondere an

Wochenenden



Im ersten Monat nach Einführung des bundesweiten 9-Euro-Tickets hat sich das

Reiseaufkommen im Schienenverkehr deutlich erhöht. Dies geht aus einer

Sonderauswertung von Mobilfunkdaten des Statistischen Bundesamtes (Destatis)

hervor. Im Juni 2022 lagen die bundesweiten Bewegungen im Schienenverkehr im

Schnitt 42 % höher als im Juni 2019. Im Mai 2022 hatten sie noch um 3 % höher

als im Mai 2019 gelegen. Die Daten umfassen hierbei Bahnreisen ab 30 Kilometern

zurückgelegter Distanz.





Die Aktivitäten im Straßenverkehr lagen im bisherigen Jahresverlauf meist leichtüber dem Vorkrisenniveau von 2019. Seit Einführung des 9-Euro-Tickets war einmoderater Rückgang zu verzeichnen.Bereits in der ersten Juniwoche lag die Zahl der Bewegungen im Schienenverkehrzwischen 30 und 300 Kilometern im Schnitt um 56 % höher als im selben Zeitraum2019. Im Verlauf des Monats Juni ging der Abstand zum Vorkrisenniveau wiederetwas zurück, möglicherweise bedingt durch die Überlastung von Zügen aufbestimmten Strecken sowie die entsprechende Berichterstattung. Der Effekt derFeiertage in der ersten Junihälfte wurde hierbei berücksichtigt, indem dieseexplizit mit ihren jeweiligen Pendants des Jahres 2019 verglichen werden.Reisen mit innerdeutschen Flügen haben in diesem Jahr zwar wieder zugenommen,lagen aber Anfang Juni 2022 immer noch 31 % niedriger als im selben Zeitraum vorder Pandemie.Zunahme im Schienenverkehr vor allem auf mittleren und kurzen DistanzenBei einer Differenzierung der Bewegungen im Schienenverkehr nach zurückgelegtenDistanzen wird deutlich, dass seit Einführung des 9-Euro-Tickets ein Anstieginsbesondere der Zugreisen unter 300 Kilometern zu beobachten war. Werden dieDistanzen weiter unterteilt, so lagen die Zugreisen auf kurzen Strecken (30 bis100 Kilometer) in der letzten Maiwoche ungefähr auf, in der ersten Juniwochejedoch bereits 58 % über dem Vorkrisenniveau. Bei mittleren Distanzen (100 bis300 Kilometer) war ein entsprechender Anstieg von 18 % auf 64 % zu beobachten.In diesem Kontext ist zu beachten, dass mit dem 9-Euro-Ticket auch vieleRegionalbahnen genutzt werden können, die Strecken bis 300 Kilometern befahren.Bei Distanzen unter 30 Kilometern ist eine Identifizierung der Verkehrsträgeranhand der Mobilfunkdaten nicht zuverlässig möglich (s. methodische Hinweise).