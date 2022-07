WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Mai 2022 (real, vorläufig):



+0,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

April 2022 (real, revidiert):+1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-2,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2022gegenüber April 2022 saison- und kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen. Bereitsim April hatte sie gegenüber März 2022 um 1,3 % (vorläufiger Wert: +0,7 %)zugenommen. Im Vergleich zum Mai 2021 war die Produktion im Mai 2022kalenderbereinigt 1,5 % niedriger.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) istim Mai 2022 gegenüber April 2022 saison- und kalenderbereinigt um 0,6 %gestiegen. Innerhalb der Industrie stieg die Produktion von Investitionsgüternum 2,2 %. Die Produktion von Konsumgütern sank um 0,9 % und die Produktion vonVorleistungsgütern nahm um 0,4 % ab. Außerhalb der Industrie lag dieEnergieerzeugung um 5,8 % niedriger als im Vormonat. Die Bauproduktion lag imMai 2022 um 0,4 % höher als im Vormonat.Die Produktion dürfte nach wie vor durch die hohe Knappheit an Vorproduktenbeeinträchtigt sein. Gestörte Lieferketten infolge des Kriegs in der Ukraine undanhaltender Verwerfungen durch die Corona-Krise wie Schließungen von Häfen inChina führen nach wie vor zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge. Laut demifo Institut für Wirtschaftsforschung gaben 77,2 % der befragtenIndustrieunternehmen im Mai 2022 an, von Engpässen und Problemen bei derBeschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen betroffen zu sein. Den Zusammenhangvon Materialknappheit und Industrieaktivität stellt das Statistische Bundesamtin einer Analyse mit fortlaufend aktualisierten Zahlen dar.Neue Methodik beim Produktionsindex in der Automobilproduktion berücksichtigtwachsenden Anteil von ElektroautosMit der Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses zum Produktionsindex fürden Berichtsmonat Mai 2022 wurde die Methode zur Berechnung des Produktionsindexim Wirtschaftszweig WZ 29.10 "Herstellung von Kraftwagen und -motoren"umgestellt. Hintergrund ist die stark gewachsene Bedeutung der Produktion vonKraftfahrzeugen mit reinem oder zum Teil elektrischem Antrieb in Deutschland,die mit der bisher in diesem Wirtschaftszweig verwendeten statistischenBerechnungsmethode nicht ausreichend abgebildet werden konnte.