Kein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität durch Corona-Pandemie / Arbeitsproduktivität hat sich in den Branchen unterschiedlich entwickelt

WIESBADEN (ots) - Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität, gemessen als

preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde, ist nach

vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im 1. Quartal

2022 um 0,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Auch in den Jahren 2020

und 2021, die stark von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie geprägt

waren, lag die Arbeitsproduktivität je Stunde höher als im jeweiligen Vorjahr,

mit Zuwächsen von +0,4 % (2020) und +1,1 % (2021). Im Vergleich zum

Vorkrisenjahr 2019 ergibt sich ein Anstieg um 1,5 %. Bei der

Arbeitsproduktivität gab es jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen

Wirtschaftsbereichen, da sich die zugrundeliegende preisbereinigte

Bruttowertschöpfung (Output) und die geleisteten Arbeitsstunden der

Erwerbstätigen (Input) in den Branchen unterschiedlich entwickelten.



Deutlicher Rückgang der Arbeitsproduktivität im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr

2020, Gegenbewegung im Folgejahr





Produktionseinbrüche durch die Corona-Pandemie und in deren Folge auchMaterialengpässe haben in vielen Bereichen zu einer sinkenden Zahl derArbeitsstunden geführt. So hat sich im Jahr 2020 im Verarbeitenden Gewerbe derArbeitsinput um 6,2 % reduziert. Der Anteil an Kurzarbeitenden erreichte im Mai2020 seinen historischen Höchststand von 29,2 %. Im Fahrzeugbau war sogar mehrals die Hälfte der Belegschaft in Kurzarbeit. Der Rückgang derBruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe war mit -10,0 % jedoch nochstärker. Dadurch sank die Arbeitsproduktivität im Jahr 2020 um 4,1 %. Ursachehierfür könnte sein, dass der Arbeitsinput nicht unmittelbar und in vollemUmfang an den Produktionsumfang angepasst wurde.Im Jahr 2021 blieb die konjunkturelle Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbetrotz starker Nachfrage gebremst. Dies lag vor allem an der eingeschränktenVersorgung mit wichtigen Vorprodukten wie Halbleitern und an Störungen derinternationalen Lieferketten. In der Folge konnte nur ein Teil desProduktionseinbruchs wieder wettgemacht werden, die Bruttowertschöpfung stieg um4,6 %. Gleichzeitig stieg die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden derErwerbstätigen jedoch nur um 1,3 %. So verharrte die Kurzarbeiterquote in derzweiten Jahreshälfte 2021 bei etwa 5 % und war damit rund doppelt so hoch wie inder Gesamtwirtschaft. Da die Produktion deutlich stärker wuchs als die Zahl dergeleisteten Arbeitsstunden, nahm die Arbeitsproduktivität um 3,3 % zu. Gegenüberdem Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie, war die Produktivität 2021 noch um 0,8 %niedriger.Im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe war das Baugewerbe zunächst kaum von der