In diesen Bundesländern gibt es die günstigsten Eigentumswohnungen (FOTO)

Berlin (ots) - Analyse der Verteilung von Angebotspreisen im Mai 2022 auf

ImmoScout24



- Mehr als zwei Drittel der Eigentumswohnungen in den sieben größten Metropolen

werden aktuell für unter 700.000 Euro angeboten.

- In neun von 16 Bundesländern wird mehr als die Hälfte der Eigentumswohnungen

für unter 300.000 Euro inseriert.

- Einfamilienhäuser werden in Deutschlands Metropolen kaum für unter 700.000

Euro angeboten. In München lagen 95 Prozent der Angebote über eine Million

Euro.

- Das größte Angebot von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern unter 500.000

Euro gibt es in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und dem Saarland



Im Immobilienmarkt ist derzeit eine Trendumkehr in der Nachfrage nach Kauf- und

Mietimmobilien zu beobachten. Hervorgerufen durch gestiegene Zinsen hat sich die

Nachfrage nach Kaufimmobilien spürbar abgekühlt. Das übt voraussichtlich

zusätzlichen Druck auf die Mietwohnungen und die Entwicklung der Mieten aus.

Angesichts der Knappheit an Mietwohnungen bleibt Wohneigentum zur Selbstnutzung

vielerorts eine attraktive Alternative. Eine Analyse von ImmoScout24 zeigt

jetzt, wie viel Angebot an Wohnungen und Häusern in unterschiedlichen

Preisklassen es in den Bundesländern und Metropolen im Mai 2022 auf ImmoScout24

gab.