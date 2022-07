Human Horizons enthüllt mehr über den ultra-futuristischen digitalen GT HiPhi Z

Shanghai (ots/PRNewswire) - Das branchenführende Unternehmen für neue Mobilität

und intelligente Fahrtechnologie, Human Horizons, hat vor kurzem weitere Details

über den ultra-futuristischen digitalen GT HiPhi Z enthüllt. Der HiPhi Z

definiert das traditionelle GT-Modell neu und ist mit modernsten Technologien

ausgestattet, um ein unvergleichliches Fahrerlebnis der nächsten Generation zu

bieten. Das Fahrzeug selbst sieht aus, fühlt sich an und fährt wie ein Auto aus

20 Jahren Zukunft und gibt einen Einblick in die Zukunft der menschenähnlichen

Technologie und des Transports.



"Der HiPhi Z, der exklusiv von Human Horizons entwickelt und hergestellt wird,

ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für den technologischen

Fortschritt, das keine Kosten scheut, um die Grenzen der Schöpfung zu testen.

Durch strenge Tests und Entwicklung hat der HiPhi Z mehr als 95% seiner zuvor

gezeigten Produktionsfähigkeiten beibehalten", so Ding Lei, Gründer, CEO und

Vorsitzender von HiPhi.