Banken mit digitalen Payments auf Wachstumskurs / Ergebnisse der European Payments Study 2022 von zeb in Kooperation mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) (FOTO)

Münster (ots) - Finanzinstitute profitieren vom Wachstum digitaler

Zahlungstransaktionen, verlieren aber Marktanteile / Covid-Pandemie bremst

Payments-Markt nur vorübergehend / Bargeldstarke Länder treiben Wachstum

digitaler Payments zukünftig voran



In Europa kam es bei Transaktionen zu einem weiteren Rückgang des

Bargeldanteils, da digitale Payments sowohl im Volumen als auch im Wert zulegen

und weiterhin oberhalb des nominellen Bruttoinlandprodukts in der EU wachsen.

Kreditinstitute in den acht Kernmärkten für Payments in Österreich, Deutschland,

Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Schweden und Polen profitieren

von diesem Trend. Sie werden ihre Erträge in diesem Geschäft von rund 69

Milliarden Euro im Jahr 2020 über 86 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf 126

Milliarden Euro im Jahr 2030 steigern.