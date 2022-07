"Amerika ist das Land, das der Welt das moderne Zeitalter der Luftfahrt gebracht hat", sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg. Dennoch sei in weltweiten Vergleichen zur Qualität meist kein US-Flughafen unter den ersten 25. "Das müssen wir ändern." Während sich die USA von der Pandemie erholten, nehme die Zahl der Passagiere wieder zu. "Unser Land ist wirtschaftlich vom Flugverkehr abhängig, um sowohl Waren als auch Menschen im Land und in der Welt zu befördern. Und wir haben gesehen, wie Flughäfen und Fluggesellschaften damit zu kämpfen haben, mit der Nachfrage Schritt zu halten."

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung investiert nach eigenen Angaben fast eine Milliarde US-Dollar (980 Mio Euro) in den Ausbau von Flughafen-Terminals. Gefördert würden 85 Flughäfen im ganzen Land, teilte das Präsidialamt am Donnerstag mit. Der Bau besserer Terminals komme Fluggästen zugute, sorge für einen effizienteren Gütertransport und mache die USA wettbewerbsfähiger. Mit dem Geld sollten unter anderem Kapazitäten ausgebaut und die Energieeffizienz erhöht werden.

US-Regierung will in Ausbau von Flughafen-Terminals investieren

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer