Nächste Verurteilung Landgericht Köln spricht im Abgasskandal von Fiat Chrysler Verbraucher Schadensersatz für Wohnmobil Lido S35 SP von Sun Living zu

Lahr (ots) - Erneut hat Fiat Chrysler Automobiles (FCA/jetzt: Stellantis) im

Diesel-Abgasskandal eine Niederlage vor Gericht erlitten. Das Landgericht Köln

verurteilte FCA am 9. Juni 2022 zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von

33.174,71 Euro. Im Gegenzug muss der Verbraucher sein Sun-Living-Wohnmobil S35

SP zurückgeben (Az. 15 O 19/21). FCA hat mit dem Fiat Ducato den Abgasskandal in

die Wohnmobilbranche getragen. Die meisten Hersteller setzen beim Basisfahrzeug

auf den Ducato, dessen Motor nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes die

Abgasreinigung manipuliert.

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/wohnmobile) Für das Gericht war

klar, dass dem Verbraucher ein Schaden entstanden ist, der bis zur Stilllegung

des Fahrzeugs gehen könnte. Dr. Stoll & Sauer rät daher betroffenen Verbrauchern

zur Beratung im kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei

gehört zu den führenden im Abgasskandal. Derzeit führen sie in einer

Spezialgesellschaft die Musterklage gegen die Mercedes-Benz Group AG. (https://w

ww.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes)



Landgericht Köln sieht Sittenwidrigkeit bei Fiat Chrysler