Gleichzeitig bestellen jedoch immer mehr Kunden und Kundinnen bei About You. Während der große Konkurrent Zalando erst kürzlich seine Ziele zusammenstrich, bleibt die About You seinen Zielen treu: "Mit unserem wachsenden Kundenstamm sind wir gut positioniert, um unsere strategischen Ziele umzusetzen", sagte Mitgründer und Co-Chef Tarek Müller laut Mitteilung vom Donnerstag in Hamburg.

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach einem coronabedingt starken Wachstum bekommt auch der Online-Einzelhändler About You zum Start in sein neues Geschäftsjahr eine gewisse Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren. Die hohe Inflation und der Ukraine-Krieg dämpfen allgemein die Kauflust der Verbraucher und bescheren der gesamten Branche aktuell Gegenwind. Beim Hamburger SDax -Unternehmen sorgten zudem gestoppte Marketingkampagnen, aber auch Lieferkettenprobleme und die ohnehin hohen Investitionen in die Expansion im ersten Geschäftsquartal für überraschend hohe Verluste.

An der Börse ging es für die im Nebenwerteindex SDax notierte Aktie am Morgen um fast zweieinhalb Prozent nach oben. Allerdings hat das Papier seit dem Jahreswechsel auch mehr als 60 Prozent verloren. Damit ist About You kein Einzelfall - für den gesamten Einzelhandelssektor ist das erste Börsenhalbjahr katastrophal verlaufen.

Erst Ende Juni war die About-You-Aktie bei 5,73 Euro auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang im Juni vergangenen Jahres gefallen. Sein bisheriges Rekordhoch hatte das Papier gleich am ersten Handelstag bei knapp 27 Euro erreicht - von dieser Marke ist der Kurs inzwischen weit entfernt. Aktuell wird die Aktie mit rund 7,50 Euro gehandelt.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach mit Blick auf den aktuellen Quartalsbericht von "robusten" Resultaten. Er hob vor allem das Wachstum in den deutschsprachigen Ländern hervor, wo Wettbewerber Zalando Einbußen verzeichnet habe. Zudem sei das Wachstum des Geschäftskundenbereichs bemerkenswert und unterstreiche dessen großes Potenzial. Dass About You aktuell etwas vorsichtiger kommuniziere, sei eher dem schwierigen Umfeld geschuldet als den eigenen Geschäftstrends, glaubt derweil JPMorgan-Analystin Georgina Johanan.

Die Hanseaten bauen derzeit ihre Geschäfte in zahlreichen Ländern durch hohe Investitionen aus. Dies zeigt sich auch im größeren Kundenstamm, die Zahl der aktiven Käuferinnen und Käufer wuchs im ersten Geschäftsquartal umrund 28 Prozent. About You definiert aktive Kunden als Menschen, die in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal beim Unternehmen per App oder auf der Webseite eingekauft haben.