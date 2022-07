Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 5. Ausgabe des immowelt Mietkompassfür das 2. Quartal 2022:- Nach kurzer Entspannung im letzten Jahr, setzt sich 2022 der Aufwärtstrendfort: In 10 von 14 Großstädten steigen die Angebotsmieten im Vergleich zumVorquartal- Stärkster Anstieg in Frankfurt: Innerhalb eines Quartals klettern die Preiseum 7 Prozent- Auch in Stuttgart (+ 6 Prozent) und Köln (+3 Prozent) ziehen die Mietenspürbar an- Geringer Anstieg in Berlin (+1 Prozent), Rückgänge in München und Hamburg (je-1 Prozent)- Nachfrage nach Mietwohnungen stark gestiegen: 34 Prozent mehr Anfragen imVergleich zum VorjahrWährend es im vergangenen Jahr erste Anzeichen für eine Entspannung am Mietmarktgab, nimmt in diesem Jahr die Preisdynamik wieder zu. Bereits im 1. Quartaldieses Jahres sind die Angebotsmieten in vielen deutschen Großstädten stärkergestiegen als im Vorjahr. Dieser Trend setzt sich nun im 2. Quartal fort. Zudiesem Ergebnis kommt der aktuelle immowelt Mietkompass (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group/Redaktion/Pressemitteilungen/2022/2022_07_07_Mietkompass_Q2_2022.pdf?v=1657115177) . Dafür wurden die Quadratmeterpreise von auf immowelt.deangebotenen Bestandswohnungen (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) im 2.Quartal 2022 mit dem Vorquartal verglichen. In 10 von 14 untersuchten Städtensind die Angebotsmieten gestiegen. Grund für die zunehmende Preisdynamik sindunter anderem die stark gestiegenen Bauzinsen. Dadurch wird für viele Menschender Immobilienkauf immer unrealistischer und der vielerorts angespannteMietmarkt wird durch die gestiegene Nachfrage zusätzlich belastet.Preisrallye in Frankfurt und KölnBesonders in Frankfurt und Köln setzt sich der Aufwärtstrend deutlich fort. Inder hessischen Bankenmetropole kosten Bestandswohnungen 7 Prozent mehr als nochim Vorquartal. Das ist der stärkste Anstieg aller untersuchten Großstädte.Bereits in den beiden zurückliegenden Quartalen sind die Mieten um jeweils 3Prozent gestiegen. Aktuell liegen die Angebotsmieten für Bestandswohnungen bei13,18 Euro pro Quadratmeter.Neben Frankfurt zeigt auch in Köln die Preiskurve weiter nach oben. Nach einemAnstieg von 4 Prozent im 1. Quartal des Jahres steht im 2. Quartal ein Plus von3 Prozent zu Buche. Köln (11,59 Euro) ist dadurch im Preisranking ambenachbarten Düsseldorf (11,45 Euro; +1 Prozent) vorbeigezogen.Beschleunigung in Stuttgart, Abbremsen in BerlinDen zweitstärksten Anstieg nach Frankfurt verzeichnet Stuttgart: Innerhalb dervergangenen 3 Monate sind die Angebotsmieten um 6 Prozent auf 11,73 Euro proQuadratmeter gestiegen. Der Anstieg fängt damit den Rückgang von 3 Prozent aus