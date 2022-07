Timecho, gegründet von den Entwicklern von Apache IoTDB, sammelt über 10 Millionen US-Dollar für Open-Source-Software, Forschung und Entwicklung sowie Time Series-Datenbanklösungen

STUTTGART, Deutschland und BEIJING, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Timecho, gegründet von den Schöpfern von Apache IoTDB, einer IoT-nativen Zeitreihendatenbank, hat eine erste Finanzierungsrunde von mehr als 10 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Sequoia China und mit Beteiligung von Koalafund, Gobi China und Cloudwise bekannt gegeben.

Time-Series-Datenbanken haben sich in den letzten Jahren stark entwickelt, um den neuen Anforderungen an die Datenverwaltung im Zeitalter des Internet der Dinge (IoT) gerecht zu werden. Entwickler suchen nach einer Datenbank, die die Dateneingangsraten, die Speicherkomprimierung sowie die Abfrage- und Analysefunktionen optimiert, die den Anforderungen ihrer zeitgesteuerten Datenanwendungen entsprechen. Timecho basiert auf Apache IoTDB, einem Open-Source-Projekt der Spitzenklasse, das im Jahr 2021 unter allen Apache-Projekten den siebten Platz bei den Commits (einzelnen Änderungen an Dateien) einnahm. Timecho ist technisch in der Lage, eine grundlegende Infrastruktur für anspruchsvolle industrielle Anwendungsfälle bereitzustellen. Darüber hinaus verfügt das Timecho-Team über mehr als 40 Patente und Veröffentlichungen in branchenführenden Fachzeitschriften für Zeitreihenmanagement wie ICDE, SIGMOD und VLDB.