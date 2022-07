München (ots) - Ziel ist ein CO2-neutraler Hafen bis 2050: An welchen Projekten

arbeiten wir im Hafen? Welche Projekte machen den Unterschied? Dies ist das

diesjährige Zwischenergebnis.



1: Neue Fabrik für Batterierecycling





TES, eines der weltweit größten Unternehmen für das Recycling von Batterien undElektronik-Altgeräten, wird im Hafen von Rotterdam eine neue Fabrik bauen.EU-Kommissar Frans Timmermans gab symbolisch grünes Licht für den Bau. Es wirddie erste Fabrik in den Niederlanden für das Recycling vonLithium-Ionen-Batterien. Die Anzahl von Elektrofahrzeugen nimmt in den nächstenJahren exponentiell zu und somit die Nachfrage nach Rohstoffen für die Fertigungvon Batterien, besonders nach Kobalt, Nickel und Lithium. Gleichzeitig entstehteine enorme Zufuhr von EV-Batterien, die recycelt werden müssen. TES verfügtüber ein Verfahren, wobei diese beim Recyceln entstehenden Rohstoffe zurück andie Batterie-Industrie fließen können. Mehr lesen (https://www.portofrotterdam.com/de/nachrichten-und-pressemitteilungen/ein-global-player-im-bereich-von-recycling-batterien-eroeffnet)2: Rotterdam kann Europa im Jahr 2030 mit 4,6 Mio. Tonnen Wasserstoff versorgenDer Rotterdamer Hafen kann mit dem Cluster der hier tätigen Unternehmen und inZusammenarbeit mit den exportierenden Ländern Nordwesteuropa im Jahr 2030 mitmindestens 4,6 Millionen Tonnen Wasserstoff versorgen. Die Nutzung von 4,6Millionen Tonnen Wasserstoff bedeutet eine CO2-Reduzierung von 46 MillionenTonnen und steigert somit die Energieunabhängigkeit Europas. Diese MengeWasserstoff versteht sich als eine vom Hafenbetrieb Rotterdam erstellteGesamtsumme aus konkreten Projekten und realistischen Plänen, mit denenUnternehmen und exportierende Länder derzeit beschäftigt sind.Im Namen von ca. 70 Unternehmen und exportierenden Ländern hat der HafenbetriebRotterdam dieses Angebot dem EU-Kommissionsmitglied, Frans Timmermans (im Bildmit Allard Castelein, CEO Hafenbetrieb Rotterdam), vorgelegt, um mit derWasserstoffwirtschaft einen Schnellstart hinzulegen. Die Pläne und Projekte sindeine konkrete Ausgestaltung der verschärften europäischen Ambitionen: Im Rahmenvon "RepowerEU" ist mit Bezug auf "Fit for 55" (von 5,6 Millionen Tonnen auf 20Millionen Tonnen) eine Vervierfachung der Produktion und des Imports vonWasserstoff ins Blickfeld gerückt. Der Wasserstoff kann für die nachhaltigeGestaltung der Gesellschaft, besonders als Transportkraftstoff und in derIndustrie, eingesetzt werden. Mehr lesen (https://www.portofrotterdam.com/de/nachrichten-und-pressemitteilungen/rotterdam-kann-europa-2030-mit-ca-46-millionen-t