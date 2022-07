POSTBANK WOHNATLAS 2022 - Wohnimmobilien Wo sich Kaufen gegenüber Mieten lohnt (FOTO)

Bonn (ots) - Das HWWI analysiert Kauf- und Mietpreise in Relation zum Einkommen



Big-7-Großstädte: Kreditrate überall höher als Miete In mehr als einem Viertel

der Landkreise und kreisfreien Städte ist kaufen günstiger



Die Wohnkosten in Deutschland steigen seit Jahren - für Mieter*innen wie

Käufer*innen. Für den Postbank Wohnatlas hat das Hamburgische

WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) durchgerechnet, wie hoch die Einkommensanteile

sind, die in einzelnen Regionen durchschnittlich für die Nettokaltmiete

beziehungsweise die Kreditzahlung aufzubringen sind. Regionale Unterschiede bei

Miet- und Immobilienpreisen flossen mit ein. Der jeweilige Einkommensanteil

wurde auf Basis der durchschnittlichen regional verfügbaren Haushaltseinkommen

für eine 70-Quadratmeter-Wohnung berechnet. Für die Finanzierung einer Immobilie

legte das HWWI einen Zinssatz von 1,6 Prozent, eine Anfangstilgung von 3

Prozent, Notargebühren von 2 Prozent und 20 Prozent Eigenkapital zu Grunde.

Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer oder Umbauten sind nicht berücksichtigt.