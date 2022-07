GOLDMAN SACHS stuft About You auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Modehändler habe trotz Belastung durch den Ukraine-Krieg robuste Umsätze erzielt, schrieb Analyst Richard Edwards am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben