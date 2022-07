High Tide erwirbt neun operative Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte von Choom Holdings

- High Tide wird im Rahmen eines CCAA-Verfahrens (Companies' Creditors Arrangement Act) zum bevorzugten Partner für die Übernahme von Ladengeschäften

- Das Unternehmen steigt mit der Übernahme von zwei Ladengeschäften in Vancouver in den Markt von British Columbia ein

Calgary, AB, 7. Juli 2022 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über stationäre als auch über globale E-Commerce-Aktivitäten verfügt, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es seine stationären Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte weiter ausbaut und in den Markt von British Columbia eintritt. Dies geschieht im Rahmen einer verbindlichen Vereinbarung (die „Übernahmevereinbarung“), gemäß der High Tide von Choom Holdings Inc. (CSE: CHOO) (OTCQB: CHOOF) und seinen Tochtergesellschaften (zusammen „Choom“) zwei operative Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in British Columbia, sechs operative Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in Alberta und ein operatives Cannabis-Einzelhandelsgeschäft in Ontario (kollektiv die „Ladengeschäfte“) für 5,1 Millionen CAD$ (die „Transaktion“) übernimmt. Die Transaktion wird vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung am 7. Juli 2022 wirksam.

„Ich freue mich sehr, heute diese Transaktion ankündigen zu können, mit der wir nach den Übernahmen von Meta Growth und Smoke Cartel seit November 2020 nun die Vermögenswerte eines dritten börsennotierten Unternehmens in das Portfolio von High Tide integriert haben. Choom war eine der ursprünglichen, langjährig etablierten Marken im Cannabis-Einzelhandel und verfügte über eine Präsenz im ganzen Land sowie eine ähnliche Markenpersönlichkeit wie Canna Cabana. Damit wird sich die Integration von Choom in die Marke Canna Cabana nahtlos gestalten“, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Während Choom vor dem CCAA-Verfahren 17 operative Ladengeschäfte hatte, sind wir in der Lage, die neun Standorte, die wir in drei Provinzen haben wollen, zu einem attraktiven Preis vom 3,8-fachen des annualisiertem bereinigten EBITDA[i] zu erwerben. Mit diesen Übernahmen können wir unser innovatives Discount-Club-Modell in Vancouver, Kanadas drittgrößtem Ballungsraum, sowie in zahlreichen neuen Märkten in Alberta einführen, in denen wir bisher noch nicht vertreten sind. Ich freue mich darauf, die Teammitglieder von Choom in der High-Tide-Familie herzlich willkommen zu heißen“, fügte Herr Grover hinzu.

Die Ladengeschäfte sind unter den folgenden Adressen zu finden:

191 West 2 nd Avenue in Vancouver, British Columbia („ Laden in Vancouver West 2 nd “). Der Laden in Vancouver West 2 nd befindet sich im trendigen Stadtteil Mount Pleasant, in der Nähe zahlreicher beliebter Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte sowie des Olympischen Dorfes und der Science World. 1391 Richards Street in Vancouver, British Columbia („ Laden in Vancouver Richards “). Der Laden in Vancouver Richards befindet sich im trendigen, dicht besiedelten Viertel Yaletown in der Innenstadt von Vancouver. 7555 Montrose Road in Niagara Falls, Ontario („ Laden in Niagara “). Der Laden in Niagara befindet sich im Niagara Square, einem Outlet-Einkaufszentrum, in dem zahlreiche nationale große Einzelhändler und Discounter vertreten sind. 115 2 nd Avenue West in Brooks, Alberta („ Laden in Brooks “). Der Laden in Brooks liegt im Zentrum von Brooks in der Nähe zahlreicher Einzelhandelsgeschäfte. 5308 50 th Avenue in Cold Lake, Alberta („ Laden in Cold Lake 50 th Avenue “). Der Laden in Cold Lake 50 th Avenue ist Teil eines Geschäftsviertels in Cold Lake South mit zahlreichen Restaurants und anderen Geschäften. 1020 8 th Avenue in Cold Lake, Alberta („ Laden in Cold Lake 8 th Avenue “). Der Laden in Cold Lake 8 th Avenue liegt in Cold Lake North an der Hauptstraße in Ost-West-Richtung in der Nähe mehrerer Geschäfte, Restaurants und Hotels. 320 Centre Street in Drumheller, Alberta („ Laden in Drumheller “). Der Laden in Drumheller befindet sich im Zentrum von Drumheller in der Nähe einer Vielzahl von lokalen Geschäften und Restaurants. 2719 14 th Street SW in Calgary, Alberta („ Laden in Calgary “). Der Laden in Calgary liegt an einer vielbefahrenen Straße im Südwesten Calgarys und ist für die Bewohner der umliegenden Gemeinden mit günstiger Cannabis-Demografie, darunter Bankview und South Calgary, leicht zu erreichen. 10140 107 th Street in Westlock, Alberta („ Laden in Westlock “). Der Laden in Westlock liegt im Geschäftszentrum der Stadt in der Nähe zahlreicher Geschäfte.

In den drei Monaten zum 30. April 2022 erwirtschafteten die Ladengeschäfte insgesamt einen annualisierten Umsatz von 10,2 Millionen CAD$ und ein annualisiertes bereinigtes EBITDA von 1,3 Millionen CAD$. Der Kaufpreis entspricht dem 3,8-fachen des annualisierten bereinigten EBITDA für die drei Monate zum 30. April 2022.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

Die Transaktion, bei der es sich um eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen handelt, wird u. a. vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“), der gerichtlichen Genehmigung, der Genehmigung durch verschiedene Aufsichtsbehörden der Provinzen sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen. Die Gegenleistung (die „Gegenleistung“) für die zu übernehmenden Ladengeschäfte beträgt 5,1 Mio. CAD$. Diese wird durch die Ausgabe von Stammaktien von High Tide („High-Tide-Aktien“) bei Abschluss der Transaktion („Abschluss“) auf der Grundlage eines angenommenen Preises pro High-Tide-Aktie, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis pro High-Tide-Aktie an der TSXV für die letzten 10 aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschluss entspricht, beglichen. Der Abschluss der Transaktion kann in mehreren Tranchen erfolgen, je nachdem, wie schnell die behördlichen Genehmigungen der Provinzen erteilt werden. Einschließlich der Ladengeschäfte wird High Tide nach dem Abschluss mindestens 43 Geschäfte in Ontario, 2 Geschäfte in British Columbia, 72 Geschäfte in Alberta und 136 Geschäfte landesweit besitzen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Non-Franchise-Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 127 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. High Tide wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazine‘s der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt und in der TSX Venture 50 2022 und zählt zu den zehn stärksten Aktien im Bereich der diversifizierten Industrien. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. Das Portfolio von High Tide umfasst auch die Fastendr-Technologie für Ladenkioske und intelligente Schließfächer. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und BlessedCBD.de sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Für weitere Informationen über High Tide, Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und das Unternehmensprofil auf EDGAR unter www.sec.gov.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie „können“, „sollten“, „erwarten“, „potenziell“, „glauben“, „beabsichtigen“ oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der Transaktion durch High Tide zu den Bedingungen und innerhalb des Zeitrahmens, die in dieser Pressemitteilung dargelegt sind; den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für die Transaktion durch High Tide; die erwarteten Auswirkungen der Transaktion auf das Geschäft und den Betrieb von High Tide; die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die geplante Transaktion); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts und der zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens nach dem Datum dieses Dokuments; die Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder zukünftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte des Unternehmens; der Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die Wettbewerbslandschaft, in der das Unternehmen tätig ist, und der Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; die Leistung des Unternehmens sowie die Geschäftstätigkeit und die Aktivitäten des Unternehmens; dass das Unternehmen die Anzahl der zusätzlichen Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte, die das Unternehmen vorschlägt, innerhalb der hier angegebenen Fristen in das Geschäft des Unternehmens aufnehmen wird; die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeiten zu generieren; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die Absicht des Unternehmens, Ressourcen für den Schutz seiner geistigen Eigentumsrechte aufzuwenden, unter anderem durch die Verfolgung und den Erhalt von eingetragenen Schutzrechten und die Entwicklung und Implementierung von Standardbetriebsverfahren; die erwarteten Umsätze aus fortgeführten Geschäften für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr des Unternehmens; und die Pläne von High Tide, seine integrierte Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein umfassendes Kundenerlebnis zu bieten und den Unternehmenswert zu maximieren.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: dass High Tide in der Lage sein wird, die Transaktion zu den von High Tide erwarteten Bedingungen und innerhalb des von High Tide gesetzten Zeitrahmens erfolgreich abzuschließen (und alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten); dass sich die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern werden; dass es weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben wird; dass die gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen weder das Geschäft und den Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide, die erwarteten Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, beeinträchtigen werden; die derzeitigen und zukünftigen Mitglieder des Managements werden sich an die Geschäftsziele und -strategien des Unternehmens halten, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen festgelegt werden; das Unternehmen wird seinen Board of Directors und sein Management beibehalten und ergänzen oder anderweitig Berater und Berater engagieren, die über Kenntnisse der Branchen (oder Segmente davon) verfügen, an denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit beteiligt sein kann; das Unternehmen wird über ausreichendes Betriebskapital verfügen und in der Lage sein, die für die Entwicklung und Fortführung seiner Geschäfte und Operationen erforderlichen Finanzmittel zu erhalten; das Unternehmen wird weiterhin hochqualifizierte und qualifizierte Berater und/oder Mitarbeiter anziehen, entwickeln, motivieren und halten können; keine nachteiligen Änderungen des regulatorischen Rahmens für Cannabis, Steuern und alle anderen anwendbaren Angelegenheiten in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt, und in allen anderen Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen in Zukunft Geschäfte tätigen könnte, vorgenommen werden; das Unternehmen wird in der Lage sein, einen Cashflow aus dem operativen Geschäft zu generieren, gegebenenfalls einschließlich des Vertriebs und des Verkaufs von Cannabis und Cannabisprodukten; das Unternehmen wird in der Lage sein, seine Geschäftsstrategie wie erwartet umzusetzen; das Unternehmen wird in der Lage sein, die Anforderungen zu erfüllen, die erforderlich sind, um die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und/oder aufrechtzuerhalten; die allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen, marktbezogenen, behördlichen und politischen Bedingungen, einschließlich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, sich nicht negativ auf das Unternehmen oder sein Geschäft auswirken werden; das Unternehmen wird in der Lage sein, in der Cannabisbranche erfolgreich zu konkurrieren; die Cannabispreise werden nicht wesentlich sinken; das Unternehmen wird in der Lage sein, erwartete und unvorhergesehene Kosten effektiv zu bewältigen; das Unternehmen wird in der Lage sein, seine Geschäfte auf sichere, effiziente und effektive Weise zu führen; die allgemeinen Marktbedingungen werden im Hinblick auf die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens günstig sein; das Unternehmen wird den erwarteten Umsatz aus den fortgeführten Geschäften für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr erreichen; das Unternehmen ist in der Lage, sein Online-Einzelhandelsportfolio durch weitere strategische und wertsteigernde Akquisitionen auszubauen; die Mitgliederzahl des Cabana Club Treueprogramms wird weiter steigen; das Unternehmen wird die zusätzlichen Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in sein Geschäft aufnehmen und auf einem positiven Wachstumspfad bleiben; und das Unternehmen wird die Entwicklung seiner Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte abschließen.

Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich aber nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit den Cannabis- und CBD-Branchen im Allgemeinen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Transaktion zu den hierin dargelegten Bedingungen und im angegebenen Zeitrahmen abzuschließen; die Unfähigkeit von High Tide, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen; die Unfähigkeit von High Tide, in der Zukunft weitere Einzelhandelsakquisitionen zu verfolgen; die Unfähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitglieder des Managements zu gewinnen und zu halten, um das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens auszubauen; unvorhergesehene Änderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen (einschließlich der Änderungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben) oder der geltenden Gesetze; die Auswirkungen der Veröffentlichung von ungenauen oder unvorteilhaften Analysen durch Wertpapieranalysten oder andere Dritte; das Unvermögen des Unternehmens, zukünftige Akquisitionen – einschließlich der Transaktion - abzuschließen oder strategische Geschäftsbeziehungen einzugehen; Unterbrechungen oder Engpässe bei der Versorgung mit Cannabis, das von Zeit zu Zeit zur Unterstützung des Betriebs des Unternehmens zur Verfügung steht; unvorhergesehene Änderungen in der Cannabisbranche in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte und Tätigkeiten ausübt, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, auf solche Änderungen zu reagieren oder sich an sie anzupassen; die Unfähigkeit des Unternehmens, günstige Mietverträge oder die erforderlichen Genehmigungen zu sichern oder aufrechtzuerhalten, die für die Ausübung der Geschäfte und Tätigkeiten und die Erreichung seiner Ziele erforderlich sind; die Unfähigkeit des Unternehmens, wünschenswerte Standorte für Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte zu günstigen Bedingungen zu sichern; Risiken im Zusammenhang mit Prognosen für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Unfähigkeit des Unternehmens, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, einschließlich Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit Produktrückrufen und Gerichts- oder Verwaltungsverfahren gegen das Unternehmen, effektiv zu bewältigen; das Risiko, dass das Unternehmen den erwarteten Umsatz aus den fortgeführten Geschäften für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr nicht erreicht; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine CBD-Marken weiter zu integrieren und zu erweitern; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sein Online-Einzelhandelsportfolio durch weitere strategische und wertsteigernde Akquisitionen auszubauen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, zusätzliche Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in das Geschäft des Unternehmens aufzunehmen; und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die Entwicklung eines oder aller seiner Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte abzuschließen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das "Gesetz von 1933") oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

[i] Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-pflichtige Kennzahl.

