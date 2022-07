adidas steigt wieder über 162 EUR

Das hat nicht geklappt. Die Papiere zogen direkt wieder kräftig über 162,00 Euro hoch und setzen die Aufwärtsdynamik auch am heutigen Donnerstag weiter fort. Mit der nachhaltigen Rückeroberung des Bereichs um 162,00 Euro wurde ein Long-Signal generiert. Es könnte nun ein weiterer Hochlauf bis zum 50er-EMA bei 178,00 Euro folgen.

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien von adidas könnten nun zunächst weiter fallen und in der Folge einen Pullback zur ehemaligen Unterstützungszone um 162,00 Euro durchführen. Oft wird ein Durchbruch unter eine Unterstützung in der Folge erneut getestet, bevor es dann weiter abwärts geht. Eine mögliche Erholung der adidas-Papiere könnte also zum Short-Einstieg genutzt werden."

