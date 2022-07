München ist einzige deutsche Stadt in den Top 40 der Mercer Cost-of-Living-Studie 2022 (FOTO)

- Die Pandemie, der Krieg und die Inflation: Die Verschiebungen im

Cost-Of-Living-Ranking 2022 nehmen vor dem Hintergrund globaler Krisen zu

- Hong Kong (SAR) führt die Liste als teuerste Stadt an, gefolgt von Zürich auf

Platz 2 und Genf auf Platz 3

- Die Stadt mit den höchsten Lebenshaltungskosten in Deutschland ist München -

vertreten auf Platz 33 der globalen Liste



Die COVID-19-Pandemie, Inflation und die Krise in der Ukraine haben zu

erheblichen Beeinträchtigungen in den Unternehmen und in unserem täglichen Leben

geführt. Wechselkursschwankungen und steigende Inflationsraten wirken sich auf

die Gehälter, die Kaufkraft sowie die Ersparnisse mobiler Arbeitnehmender aus.