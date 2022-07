München (ots) - Die bekannte Unternehmerin und Investorin Judith Williams teilt

ihre Erfolgsgeheimnisse bei Quickstart Online. Das Programm ist ein unabhängiges

Wissensportal für E-Commerce, das Amazon gemeinsam mit dem Handelsverband

Deutschland (HDE) und der Pro-Bono-Initiative "Händler helfen Händlern" kleinen

und mittleren Unternehmen sowie Gründer:innen kostenlos zur Verfügung stellt.



Judith Williams, die bekannte Unternehmerin und Investorin aus "Die Höhle der

Löwen", teilt im Juli in einem "Top Talk" als Coach für Gründer:innen ihr

unternehmerisches Wissen zum Aufbau einer erfolgreichen Marke. In der Reihe "Top

Talks" auf https://quickstart-online.de/ verraten digitale Vorbilder ihr

Erfolgsgeheimnis.





Quickstart Online bietet eine schnelle und kompakte Wissensvermittlung beimEinstieg in das Online-Geschäft. Das Programm ist kostenlos und unterstützt mitInformationen rund um E-Commerce und Marktplatzhandel in Form von leichtverständlichen Webinaren und 1:1 Coachings.Mehr als 30.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben bereits beiQuickstart Online teilgenommen und so ihr Online-Geschäft auf- und ausgebaut.Best Practices für den Onlinehandel sind insbesondere für stationäreHändler:innen und Gründer:innen wertvoll, um ihr Business auf dem AmazonMarketplace oder anderen Marktplätzen digital zu erweitern.Erfolgreiche Unternehmerin, Mentorin, Beauty Expertin und TV-Star JudithWilliams coacht bei Quickstart OnlineMit Judith Williams konnte Quickstart Online eine echte Selfmade-Woman undVollblut-Unternehmerin gewinnen. Sie zeichnet im "Top Talk" ihre beeindruckendeEntwicklung von der Empfangsdame in einem Fitnessstudio bis hin zu einer dererfolgreichsten und bekanntesten Unternehmerinnen Deutschlands auf. Die frühereOpernsängerin entdeckte per Zufall und aufgrund eines Schicksalsschlages ihrgroßes Verkaufstalent. Sie entwickelte eine der heute erfolgreichsteneuropäischen Beauty-Marken, ganz ohne klassisches BWL-Studium. Judithspraktischer "Hands-on-Ansatz" zeichnet sie aus und macht sie zum perfekten Coachfür effektives Verkaufen im E-Commerce.In ihrem Quickstart Online "Top Talk"(https://quickstart-online.de/tutorials/judith-williams-neu/) hilft JudithWilliams Gründer:innen, ihr volles unternehmerisches Potenzial zu entwickeln."Du musst dir bewusst sein, was du kannst und was du nicht kannst. Deineunbedingte Bereitschaft, jeden Tag an dir zu arbeiten, ist die Voraussetzung fürdein unternehmerisches Mindset", erklärt sie.Das lernen Unternehmer:innen von Judith Williams:- Wie man das eigene unternehmerische Talent entdeckt und Schicksal als Chance