ERP im Mittelstand Fehlentscheidungen bei der Auswahl wirken sich bis zu 20 Jahre aus / Für die Zukunft aufstellen ist wichtiger denn je - Effizienz baut Resilienz auf

Stuttgart (ots) - Mit ERP-Systemen setzen Unternehmen ihre täglichen Prozesse

um, legen die Grundlage für unternehmerisches Handeln und Entscheidungen. In

einem wirtschaftlichen Umfeld, das in den vergangenen Monaten mehr Umbrüche und

Einschnitte erlebt hat als in den Jahren zuvor, müssen Entscheidungen für

IT-Systeme wie ERP sorgfältig abgewogen werden. "Es muss klar sein, dass die

grundlegende Entscheidung für eine Unternehmenssoftware, die in den kommenden

zwölf bis 24 Monaten getroffen wird, einen massiven Einfluss auf den

geschäftlichen Erfolg der nächsten zehn bis 20 Jahre haben wird", sagt Christian

Biebl, Geschäftsführer von Planat. Das Softwareunternehmen ist seit mehr als 40

Jahren auf ERP-Software spezialisiert und arbeitet mit mittelständischen

Industrieunternehmen zusammen. Hier ist die Unsicherheit besonders hoch, mit

welchen Systemen die optimale Zukunftssicherheit erzielt werden kann. Wenn

bereits ein System im Einsatz ist, dann meist seit mehr als zehn Jahren, und

damit ist es nicht mehr optimal für den heutigen Bedarf und zukünftige

Entwicklungen geeignet. Häufig sind Altsysteme durch Mitarbeiter gewachsen und

gepflegt worden, die mit der Zeit das Unternehmen in den Ruhestand verlassen.

Software sollte nicht nur von internen Ressourcen abhängig sein, sondern externe

Partner und eigene IT sollten Hand in Hand arbeiten.



Digitalisierung und Vernetzung