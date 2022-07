UBS stuft Scout24 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 76 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der sinkenden Immobiliennachfrage bleibt Analyst Adam Berlin in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht bei seiner Kaufempfehlung für den Portalbetreiber. Er rechnet mit starken Ergebnissen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT