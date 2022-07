OTC-Markt in der Apotheke Teams setzen voll auf Online-Informationsquellen / Neue Marktanalyse von aposcope (FOTO)

Berlin (ots) - Das OTC-Geschäft ist und bleibt für die Vor-Ort-Apotheken

unabkömmlich. Doch welchen Einfluss hat die bevorstehende Einführung des

E-Rezepts, wie halten sich Apothekenteams in puncto Produktneuheiten,

Wechselwirkungen und Anwendung von OTC-Produkten auf dem Laufenden und welche

Hersteller haben in den Apotheken die Nase vorn? Antworten auf diese und

zahlreiche weitere Fragen liefert die neue "OTC-Marktanalyse 2022 - So tickt das

Apothekenteam". So viel vorweg: Ohne Online-Informationsquellen geht für die

Teams nichts mehr.



Für 97 Prozent der von aposcope befragten Apotheker:innen und PTA hat das

OTC-Geschäft einen hohen Stellenwert für die Vor-Ort-Apotheke. Immerhin werden

dadurch laut den Angestellten bis zu 50 Prozent des Umsatzes generiert. Und die

Nachfrage bei Kund:innen boomt, vor allem im Bereich Stress, Beruhigung und

Schlaf. Um in Sachen OTC-Markt auf dem Laufenden zu bleiben, setzt die Mehrheit

der Teams auf Fortbildungen und Schulungen. Online-Informationsangebote haben

dabei klar die Nase vorn, denn 70 Prozent der Befragten wünschen sich zeit- und

ortsunabhängige Online-Kurse. Im Vergleich zur letzten OTC-Marktanalyse 2020 hat

sich der Wunsch noch einmal verstärkt. Zu den wichtigsten Inhalten gehören dabei

Wechselwirkungen/Interaktionen, Produktneueinführungen und Tipps zur Anwendung.